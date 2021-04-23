В Липецке с постамента пропал памятник Ленину

Он стоял у школы № 28.

Накануне, в 151-ю годовщину со дня рождения Ленина, жители сокольского района Липецка обратили внимание на то, что один из городских памятников вождю мирового пролетариата исчез. Как выяснилось, не навсегда, а на реставрацию.



— Липецкое областное отделение КПРФ обратилось в администрацию города с предложением провести реставрацию памятника Ленину, расположенного напротив школы № 28. На данный момент проведен демонтаж памятника. По завершении работ по реставрации памятник будет возвращен на место,— раскрыли тайну исчезновения памятника в пресс-службе мэрии.