Общество

24 минуты назад

В Липецке с постамента пропал памятник Ленину

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#памятник #Ленин
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В Липецке с постамента пропал памятник Ленину

Он стоял у школы № 28.

Накануне, в 151-ю годовщину со дня рождения Ленина, жители сокольского района Липецка обратили внимание на то, что один из городских памятников вождю мирового пролетариата исчез. Как выяснилось, не навсегда, а на реставрацию.

— Липецкое областное отделение КПРФ обратилось в администрацию города с предложением провести реставрацию памятника Ленину, расположенного напротив школы № 28. На данный момент проведен демонтаж памятника. По завершении работ по реставрации памятник будет возвращен на место,— раскрыли тайну исчезновения памятника в пресс-службе мэрии.
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#памятник #Ленин
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Слава

13 минут назад
Великому Ленина.Спасибо СССР.
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