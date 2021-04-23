Общество

50 минут назад

В Липецке начался финал Чемпионата «Build Cup»

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#ФКР
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В Липецке начался финал Чемпионата «Build Cup»

Для всех желающих доступна онлайн-трансляция мероприятия

В эти минуты в «Точке кипения» ЛГТУ стартует финал первого в Черноземье Инженерно-строительного чемпионата по капитальному ремонту «Build CUP», организованного ФКР Липецкой области и ЛГТУ.

В финале встретились 7 команд студентов – технических и экономических специальностей, а также дизайнеров. Изначально команд было 10: три команды до итогового соревнования не были допущены, так как в их работах в ряде решений оказались серьезные технологические ошибки.

Сегодня участники будут презентовать свои разработки. У команд было ответственное и сложное задание за 2 недели им нужно было предложить оптимальные решения для капитального ремонта многоквартирного дома. Кейсом стал реальный типовой дом. Идеи победителей будут реализованы при проведении капитального ремонта в 2022 году.

Результаты работы студентов оценит жюри, состоящее из представителей Фонда содействия реформированию ЖКХ, АРОКРа, администрации Липецкой области, ФКР Липецкой области, ЛГТУ.

Для все желающих доступна онлайн-трансляция финала по ссылке.

PR

233
#ФКР
1

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