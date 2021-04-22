сегодня, 17:00
В Липецкой области снова станет прохладнее
В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут оказывать влияние фронтальные разделы Скандинавского циклона.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +14 до +19 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +15 до +17 градусов.
День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.
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