Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области снова станет прохладнее

3 809
#похолодание
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В Липецкой области снова станет прохладнее

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут оказывать влияние фронтальные разделы Скандинавского циклона. 

23 и 24 апреля ожидаются дожди различной интенсивности, 25 апреля регион окажется в тылу циклона – пройдут смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 апреля - 9-11 градусов тепла, что в пределах нормы, 24 апреля – 6-8 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы, 25 апреля – 3-5 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +14 до +19 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +15 до +17 градусов. 

День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.  
3 809
#похолодание
1

Комментарии (3)

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О-го-го

19 минут назад
Как же так?! Завтра ведь жара должна быть !!
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Самые богатые сестры-близнецы Липецка

38 минут назад
В наших котежах горячечно!
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Гостья

57 минут назад
Включите тепло наконец то)))
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