В Липецкой области снова станет прохладнее

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут оказывать влияние фронтальные разделы Скандинавского циклона.

23 и 24 апреля ожидаются дожди различной интенсивности, 25 апреля регион окажется в тылу циклона – пройдут смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 апреля - 9-11 градусов тепла, что в пределах нормы, 24 апреля – 6-8 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы, 25 апреля – 3-5 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +14 до +19 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +15 до +17 градусов.



День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.

