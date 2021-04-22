Ревнивица воткнула нож мужу в живот

А житель Елецкого района бросился с кухонной утварью на сожительницу.

В мировом суде Задонского района рассмотрели материалы уголовного дела по поножовщине. Редкость, но в преступлении по этой статье обвинили не мужчину, а женщину — жительницу Елецкого района.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено вечером 1 декабря 2020 года. Пьяная женщина повздорила со своим мужем. В ходе ссоры из-за ревности женщина решила аргументировать свою позицию первым, что попалось под руки — кухонным ножом. Она несла мужу один удар ножом. Мужчина получил колото-резанное ранения передней брюшной стенки, которое расценивается как причинившее легкий вред здоровью.



Женщина полностью признала свою вину, а ее муж не стал настаивать на уголовном преследовании супруги. Суд прекратил дело по примирению сторон, орудие преступления — кухонный нож — решили уничтожить.



С аналогичным финалом завершилось уголовное дело, возбужденное на жителя Елецкого района. Мужчина из деревни Быковка бросился с кухонным ножом на свою сожительницу. Мужчина, демонстрируя всю свою решимость и клинок ножа, пригрозил ей убийством. Он бросился на сожительницу со словом: «Убью!». Женщина испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию. Но к моменту поступления дела в суд ее обида утихла: мужчина извинился, сожители помирились. Суд прекратил дело и постановил уничтожить кухонный нож.