В России

43 минуты назад

В Белгородской области на двоих подростков завели дело о сбыте наркотиков

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#наркотики #сбыт

Двое подростков "попались" на "закладке" наркотиков.

Возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей Белгородского района, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств, совершенном в крупном размере, по ч. 3 ст. 30 «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ УК РФ, - сообщается на сайте СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, двое несовершеннолетних, прибывших из г. Белгорода, путем осуществления тайников на одной из улиц в г. Строитель Белгородской области месяц назад в вечернее время осуществляли закладки наркотического средства с целью последующего сбыта. Их преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции, наркотическое средство изъято и направлено для производства экспертных исследований, - говорится на сайте СК РФ по региону.

Проводятся необходимые следственный действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении.


101
#наркотики #сбыт

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