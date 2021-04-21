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35 минут назад

Путин поручил построить скоростную магистраль до Урала за три года

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Путин поручил построить скоростную магистраль до Урала за три года

За это время не только завершат строительство скоростной автомобильной трассы от Москвы до Казани, но и продлят до Екатеринбурга

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин пообещал за три года не только завершить строительство скоростной автомобильной трассы от Москвы до Казани, но и продлить ее до Екатеринбурга, сообщает Коммерсант. Протяженность автодороги составит 794 км, стоимость — 650 млрд руб. Средства на ее продление будут выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По словам главы государства, с учетом действующей скоростной трассы от Москвы до Санкт-Петербурга и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг столицы к 2024 году удастся обеспечить движение автотранспорта через всю европейскую территорию России, от Балтийского моря до Урала.

Он также добавил, что недостаточно просто связать города между собой, опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, через которые она проходит.

Стоимость проезда по магистрали составит 1,6 тыс. руб., или 2,5 руб. за 1 км. Предполагается, что путь из Москвы в Казань по новой трассе займет шесть с половиной часов вместо нынешних десяти.
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