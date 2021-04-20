Липецкстат: оборот розничной торговли еще не восстановился до предэпидемического уровня

Оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-марте оказался на 2,8% ниже, чем год назад, сообщает Липецкстат. Траты населения сократились на непродовольственные товары и на продукты питания.





68 миллиардов 186,3 миллиона рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области за первые три месяца – на 2,8% меньше, чем в январе-марте 2020 года. В расчете на душу населения пришлось 60,4 тысячи рублей.



После пандемических карантинных ограничений второй месяц начинают преобладать продажи непродовольственных товаров – доля трат на них составила 50,7%, или 34 миллиарда 590,4 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом липчане сократили такие траты на 4,3%, отмечает Липецкстат. На пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, жители Липецкой области потратили 33 миллиарда 595,9 миллиона рублей – на 1,2% меньше, чем год назад.



Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,2% от оборота розничной торговли.

