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Водителя из Московской области пока оштрафовали на 15 000 рублей за езду по встречке на кольце Катукова

Также на водителя составлен протокол за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В Липецке мировой суд рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении 39-летнего уроженца Московской области за выезд на встречку на кольце улицы Катукова ночью 27 апреля этого года.

«Водитель автомобиля «Джили Кулрей» выехал на перекресток с круговым движением в районе домов №19 и №23 по улице Катукова в Липецке и двигался во встречном направлении. Нарушитель вину признал, пояснив, что выехал на полосу встречного движения, не разобравшись в дорожной инфраструктуре города Липецка и специфике движения после длительной поездки из Москвы», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Постановлениями суда за это ему назначены штрафы на общую сумму 15 тысяч рублей.

Также на водителя был составлен административный протокол по части первой статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области ранее делилась подробностями этого происшествия. В официальном сообщении сказано, что в тот вечер один из экипажей ДПС нес службу неподалеку на улице Московской. К полицейским подъехал водитель и сообщил о странном водителе.

«Автоинспекторы задержали нарушителя. Им оказался 39-летний житель Московской области, у которого были явные признаки опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а на самого мужчину составили протокол об административной правонарушении по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Ему грозит лишение прав и штраф в размере 45 тысяч рублей. А за движение по встречной полосе на водителя составлены четыре административных материала по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ», — ранее сообщили в полиции.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Неразборчивый
33 минуты назад
А по синьке пояснений не нашлось))))
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