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сегодня, 14:51
Захарова прокомментировала ситуацию с расследованием взрывов в Чехии
Контроль над складами с боеприпасами в чешской Врбетице не осуществлялся со стороны официальных властей.
В МИД РФ высказались о расследовании чешской стороной взрывов во Врбетице в 2014 году. Официальный представитель Министерства Мария Захарова напомнила, что после этих событий прошло 7 лет, но никаких подробностей об инциденте обнародовано не было.
"Вот вам ответ на вопрос, в том числе кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, семь лет шло, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно", — заявила Захарова в эфире "Вести FM".
Она обратила внимание и на особенности расследования. По ее словам, местные власти не знали, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдаёт помещения склада в аренду частным оружейным компаниям.
"Они не контролировали и не знали, кому принадлежат склады вооружений на своей территории. Они с 2006 по 2014 год понятия не имели, что эти склады уже не являются складами минобороны Чехии. Они не понимали, и не знали, и не владели информацией относительно того, кому принадлежат склады и в чьей юрисдикции они находятся", - добавила представитель МИД РФ.
"Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей", — отметила Захарова. Она пояснила, что проверок на объекте не проводилось.
Ранее 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек провели пресс-конференцию, на которой заявили о якобы причастности российской разведки к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, - передает RT.
В ответ МИД РФ вызвал посла Чехии в России Витезслава Пивоньку и сообщил ему о высылке 20 сотрудников дипмиссии республики. Чешская сторона впоследствии сообщила, что в российской столице останутся всего пять дипломатов.
"Вот вам ответ на вопрос, в том числе кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, семь лет шло, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно", — заявила Захарова в эфире "Вести FM".
Она обратила внимание и на особенности расследования. По ее словам, местные власти не знали, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдаёт помещения склада в аренду частным оружейным компаниям.
"Они не контролировали и не знали, кому принадлежат склады вооружений на своей территории. Они с 2006 по 2014 год понятия не имели, что эти склады уже не являются складами минобороны Чехии. Они не понимали, и не знали, и не владели информацией относительно того, кому принадлежат склады и в чьей юрисдикции они находятся", - добавила представитель МИД РФ.
"Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей", — отметила Захарова. Она пояснила, что проверок на объекте не проводилось.
Ранее 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек провели пресс-конференцию, на которой заявили о якобы причастности российской разведки к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, - передает RT.
В ответ МИД РФ вызвал посла Чехии в России Витезслава Пивоньку и сообщил ему о высылке 20 сотрудников дипмиссии республики. Чешская сторона впоследствии сообщила, что в российской столице останутся всего пять дипломатов.