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НЛМК стал победителем конкурса РСПП в экологической номинации
Новолипецкий металлургический комбинат стал победителем конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса» в номинации «За экологическую ответственность»
«При определении общего результата учитывались наличие на предприятии сертифицированной системы экологического менеджмента и успехи в области экономии ресурсов. Доля воды в замкнутом водообороте на НЛМК находится на стабильно высоком уровне – 98%, на предприятии повторно используется 100% вторичных железосодержащих ресурсов. С 2009 года комбинат прекратил сброс промышленных стоков в реку Воронеж. Показатели эмиссии парниковых газов компании находятся на уровне существенно ниже среднего по отрасли. За последние 20 лет компания вложила в природоохранные мероприятия свыше 1,3 млрд долларов, эти инвестиции позволили, в том числе, снизить интенсивность эмиссии в атмосферу более чем в два раза», - сообщает пресс-служба компании.
Конкурс под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей нацелен на содействие устойчивому развитию отечественных компаний, продвижение лучших практик в социально-экономической и экологической сферах.
По итогам 2020 года всемирная ассоциация производителей стали worldsteel признала Группу НЛМК лидером в области устойчивого развития (Sustainability Champion).