26 минут назад
Какую из идей Ленина вы реализовали бы сейчас?
Накануне дня рождения вождя мирового пролетариата GOROD48 спросил у липчан: «Какую из идей Ленина вы реализовали бы сейчас?»
Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске. Российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства, так его характеризует сейчас Википедия.
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23.03.2021 12:27ПозиTиV
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