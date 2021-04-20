ПозиTиV

26 минут назад

Какую из идей Ленина вы реализовали бы сейчас?

11 207
#Говорит Липецк

Накануне дня рождения вождя мирового пролетариата GOROD48 спросил у липчан: «Какую из идей Ленина вы реализовали бы сейчас?»

Идеи Ленина живут и побеждают, часто говорили раньше. И хотя число его сторонников резко сократилось, идеи по-прежнему будоражат людей. Хотя, некоторые респонденты признались, что перед тем, как ответить на вопрос, «погуглили Ленина».

Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске. Российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства, так его характеризует сейчас Википедия.
11 207
#Говорит Липецк

Комментарии (11)

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5 минут назад
Выборность и сменяемость депутатов и чиновников, работа которых должна оплачиваться на уровне зарплаты рабочих, всё более широкое привлечение к государственному управлению представителей народных масс.
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Пессимист

6 минут назад
«Единственное средство положить конец народной нищете, это — изменить снизу доверху теперешние порядки во всем государстве и установить порядки социалистические, то есть: отнять у крупных землевладельцев их имения, у фабрикантов их фабрики и заводы, у банкиров их денежные капиталы, уничтожить их частную собственность и передать ее в руки всего рабочего народа во всем государстве.» В.И.Ленин, ПСС, т.7, с.143.
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Юрий

7 минут назад
"Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок" В.И Ленин
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Го сть

11 минут назад
Ульянов Ленин -выходец из дворян..
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Ольга

12 минут назад
1, за не только руками но и ногами
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Липчанин

13 минут назад
Все идеи Ленина и Сталина. Все без исключений. Очень жаль, что сегодня практически нет в руководстве партии людей, которые придерживаются этих принципов.
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Ольга

16 минут назад
Снести памятник Ленина, особенно в детском парке , на месте памятника сделать великолепный розарий. А памятник в музей.
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Варавва

16 минут назад
думаю он бы очень хотел, чтобы его наконец то похоронили, хватит на труп смотреть уже 100 лет
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Артурчик

20 минут назад
У нас же теперь есть белочка, она все исполнит.
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ВАдим

23 минуты назад
Я бы сейчас реализовал пару идей Сталина!!!!!!! Пару тысяч идей!!!!!
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