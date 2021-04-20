Накануне дня рождения вождя мирового пролетариата GOROD48 спросил у липчан: «Какую из идей Ленина вы реализовали бы сейчас?»

Идеи Ленина живут и побеждают, часто говорили раньше. И хотя число его сторонников резко сократилось, идеи по-прежнему будоражат людей. Хотя, некоторые респонденты признались, что перед тем, как ответить на вопрос, «погуглили Ленина».



Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске. Российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства, так его характеризует сейчас Википедия.