НЛМК Live

сегодня, 11:29

Фонд «Милосердие» помогает благоустраивать город

251
#озеленение
Фонд «Милосердие» помогает благоустраивать город

В Липецке при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» прошла акция по озеленению Октябрьского округа. 

Жители микрорайона, активисты-общественники, школьники, представители предприятий и мэрии высадили саженцы липы вдоль дорог и рядом с жилой застройкой в районе рынка «Европейский».  

С мая комплексная программа озеленения при участии фонда «Милосердие» продолжится и в других округах Липецка. До конца года высадят около 2000 саженцев деревьев и кустарников: клен, тую, рябину, ель, березу, каштан, спирею и сирень. На городских клумбах появятся около 1000 цветов, в том числе гвоздики, астры, герань, петуния. В посадке будут участвовать волонтеры, жители микрорайонов, представители компании «Зеленхоз».  

В 2020 году на благоустройство городских общественных пространств фонд направил более пяти млн рублей. Благодаря поддержке фонда в Липецке и других городах области появилось более 2000 новых деревьев и кустарников, обустроены современные зоны отдыха для детей и взрослых. 
251
#озеленение

Еще в рубрике

Группа НЛМК – чемпион по устойчивому развитию worldsteel
#worldsteel
Группа НЛМК – чемпион по устойчивому развитию worldsteel

13.04.2021 16:33

НЛМК Live
НЛМК организует акцию по уборке города
#субботник
НЛМК организует акцию по уборке города

12.04.2021 11:24

НЛМК Live
Группа НЛМК – победитель конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса»
#конкурс
Группа НЛМК – победитель конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса»

09.04.2021 15:02

НЛМК Live
НЛМК тестирует новое антикоррозионное покрытие
#прокат
НЛМК тестирует новое антикоррозионное покрытие

05.04.2021 11:55

НЛМК Live
Программа «Стальное дерево» собрала свыше 100 инициатив жителей региона
#стальное дерево #экология
Программа «Стальное дерево» собрала свыше 100 инициатив жителей региона

02.04.2021 13:51

НЛМК Live
На НЛМК соревновались лучшие сталевары
На НЛМК соревновались лучшие сталевары

31.03.2021 09:57

НЛМК Live