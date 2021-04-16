Фонд «Милосердие» помогает благоустраивать город

В Липецке при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» прошла акция по озеленению Октябрьского округа.





Жители микрорайона, активисты-общественники, школьники, представители предприятий и мэрии высадили саженцы липы вдоль дорог и рядом с жилой застройкой в районе рынка «Европейский».



С мая комплексная программа озеленения при участии фонда «Милосердие» продолжится и в других округах Липецка. До конца года высадят около 2000 саженцев деревьев и кустарников: клен, тую, рябину, ель, березу, каштан, спирею и сирень. На городских клумбах появятся около 1000 цветов, в том числе гвоздики, астры, герань, петуния. В посадке будут участвовать волонтеры, жители микрорайонов, представители компании «Зеленхоз».



В 2020 году на благоустройство городских общественных пространств фонд направил более пяти млн рублей. Благодаря поддержке фонда в Липецке и других городах области появилось более 2000 новых деревьев и кустарников, обустроены современные зоны отдыха для детей и взрослых.

