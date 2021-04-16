Общество

37 минут назад

Торговцы хлебом не соблюдают сроки годности и личную гигиену

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#торговля #хлеб
Торговцы хлебом не соблюдают сроки годности и личную гигиену

За санитарные нарушения наложено штрафов на общую сумму 180 тысяч рублей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в первом квартале этого года проведено 38 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий.

За санитарные нарушения вынесено 23 постановления о назначении штрафов на общую сумму 180 тысяч рублей. Основные виды нарушений: отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение сроков годности, нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря, несоблюдение правил личной гигиены.

А вот к качеству самих мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий претензий не было — все исследованные пробы успешно прошли проверку и на загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины, радионуклиды), и по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и др.), и по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность и др.).

Добавим, что несмотря на то, что сегодня многие отказываются от хлеба, в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области сообщили, что рекомендуемые нормы потребления хлебобулочных изделий в пересчете на муку, крупы и бобовые составляют 96 килограммов в год на человека, в том числе пшеничной муки, обогащенной микронутриентами – 30-40 килограммов в год на человека.
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#торговля #хлеб

Комментарии (2)

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Правда

2 минуты назад
В пятёрочках Лимаковский хлеб невозможно кушать,из какого сорта они его выпикают.
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777

23 минуты назад
В Липецке очень некачественный хлеб при этом дорогой! В Европе например утром Хлеб стоит 1 евро днем 75 центов вечером 50 центов у нас хлеб 40 руб и стоить он будет 40 руб сегодня завтра и на исходе срока годности.
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