Липчанин обвинил полицейских и прокуратуру в фабрикации его уголовного дела

Все свои надежды на реабилитацию пенсионер Алексей Попов связывает с Генеральным прокурором Игорем Красновым.

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64-летний липчанин Алексей Попов не скрывает, что приработком к его пенсии является арендная плата от сдача одной из его квартир приезжим из ближнего зарубежья. Мужчина божится, что все делает по закону. В частности, лично ставит на миграционный учет тех, кому предоставляет койко-места. Но одна из таких историй закончилась для него судимостью по ст. 322.3 УК РФ: его обвинили в фиктивной постановке на учет иностранца. И хотя уголовный процесс закончился еще в 2019 году, липчанин до сих пор кипит негодованием, возмущаясь несправедливостью произошедшего.



Из рассказа арендодателя следует, что в ноябре 2017 года знакомая попросила его предоставить угол гражданину Молдовы Сергею Киперю, который жил в неотапливаемом помещении на территории Центрального рынка. Не вопрос! Но вот беда - молдаванин сообщил, что его документы находятся у узбека-решалы по имени Джалон. Не придав этому факту значения, Попов привел его в свою квартиру-хостел в доме на Осеннем проезде, где жили гастарбайтеры-узбеки, показал ему его кровать, договорился об оплате. В начале декабря Киперь позвонил хозяину квартиры, сказал, что получил все документы. 7 декабря Попов повел его в отдел УФМС по Липецкой области на Осеннем проезде для временной постановки на учет. Начальник отделения, Александр Полухин, тут же составил на Попова протокол об административном правонарушении по части четвертой статьи 18.9 КоАП РФ за то, что тот на несколько дней просрочил постановку Киперя на миграционный учет. Делать нечего - Попов штраф в размере 2 000 рублей оплатил, а в свою тетрадку записал, что Сергей Киперь зарегистрирован в его квартире с 7.12.2017 по 16.03.2018.



- Я селю у себя только жителей ближайшего зарубежья, в основном, выходцем из Средней Азии, которым нужно только спальное место, ванна и кухня. Всех официально регистрирую. Фиктивная регистрация является преступлением. А закон я не нарушаю, - говорит Алексей Попов.



10 декабря Попов позвонил старшему по квартире и спросил, заплатил ли молдаванин за постой? И узнал, что тот собрал манатки и ушел с концами. Арендодатель попытался созвониться с Киперем, но тот сменил сим-карту. Попов обратился к начальнику отдела УФМС по Липецкой области Александру Полухину с вопросом, что делать? И услышал в ответ, что никто не имеет права снимать гражданина с регистрационного учета в одностороннем порядке. Попов решил, что Киперь зарегистрировался в каком-то ином месте, а значит, его автоматически снимут с регистрации по Осеннему проезду. И на этом успокоился.



- А в марте 2018 года мне позвонили из УМВД РФ по Липецку и сообщили, что возбудили дело по статье 322.3 УК РФ по обвинению меня в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Как так? В декабре меня оштрафовали по административке за то, что я поселил у себя молдаванина и не вовремя поставил его на регистрационный учет, в теперь сделали виновным по уголовной статье за то, что я его поставил на учет! В полиции мне сообщили, что против меня дал показания задержанный Киперь, которого должны депортировать из России на родину и некий Тулкин Якубов. Также в деле была справка за подписью помощника прокурора Левобережного района Владислава Макеева о том, что в моей квартире Киперь не жил.



По словам Попова, в материалах административного дела, по которому его оштрафовали за несвоевременную регистрацию гражданина Молдовы, были показания Киперя о том, что тот три недели до постановки на учет жил в квартире дома на Осеннем проезде. А в материалах уголовного дела были уже другие показания молдаванина - о том, что его регистрация была фиктивной.



Алексей Попов считает, что суд весьма формально подошел к рассмотрению его уголовного дела. Например, принял на веру показания Владислава Макеева, который даже не переступал, по его собственным словам, порога его квартиры-гостиницы. В уголовном процессе сотрудник прокуратуры сказал, что позвонил Киперю по телефону, пригласил его в свой кабинет и взял с него показания. Киперь сообщил, что никогда не был в квартире Попова (в тексте приговора отдельно сказано: «Показания в отношении Попова А.Я. не связаны с его депортацией из Российской Федерации»). Сопоставить показания гражданина Молдовы по уголовному делу с его же показаниями по административном делу в отношении Попова не представилось возможным - в полиции сказали, что материалы административки утеряны.



- Киперь меня оговорил по одному ему понятным причинам. Узбек Якубов тоже дал ложные показания. Из них следует, что он свел меня с Киперем. Но это неправда. Я потом нашел этого решалу, спросил у него, знает ли он меня? Он ответил, видит меня в первый раз. И что это полицейские велели ему дать на меня показания, что, мол, Попов решил прописать Киперя за 4 тысячи рублей без его фактического проживания в квартире дома на Осеннем проезде, - говорит арендодатель.



В уголовном процессе, кстати, были допрошены два живших у Попова узбека. Они сообщили, что некоторое время в ноябре-декабре 2017 года вместе с ними жил Сергей Киперь. Они описали его как худощавого светловолосого мужчину, которого они не раз приглашали работать с ними на стройке, но тот отказался, ссылаясь на страх высоты. Суд счел их показания противоречивыми, непоследовательными, сочтя квартирантов зависимыми от подсудимого людьми.



А что же сотрудники отдела УФМС по Липецкой области на Осеннем проезде Полухин и Морозов? Из их показаний следовало, что поскольку Попов согласился с составлением на него административного протокола, то они и не стали выяснить у Киперя дату его регистрации по месту пребывания.



Итог судебного разбирательства - обвинительный приговор и штраф в 100 тысяч рублей.



- Я попытался оспорить приговор мирового судьи Елены Нестеровой во всех судебных инстанциях, но не смог. Мне всякий раз приходили отписки о том, что процессуальные нормы не нарушены. Но не в этом дело! Приговор вынесен на недопустимых доказательствах. Уголовное дело сфабриковано! - заявляет липчанин.



Сейчас все надежды Алексея Попова только на Генпрокурора РФ Игоря Краснова.



… Комментировать GOROD48 ситуацию в прокуратуре и полиции отказались, сославшись на вступивший в законну силу приговор суда. А вот что нам сообщили в пресс-службе областного суда:



«Судебные инстанции Липецкой области уже высказали свое суждение по поводу законности и обоснованности приговора, вынесенного в отношении Алексей Попова. 3 июня 2019 года провозглашен приговор мирового судьи. Он обжалован в апелляции. 14 августа 2019 года Левобережный районный суд Липецка вынес апелляционное постановление. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу. В дальнейшем поданы кассационные жалобы в Липецкий областной суд и Верховный Суд РФ, однако по ним заявителю было отказано. То есть проверка законности и обоснованности судебного акта прошла все инстанции. Руководство Липецкого областного суда в настоящее время не может дать иную правовую оценку приговору, кроме той, которая уже была дана ранее и доведена до сведения осужденного. Проверка законности и обоснованности судебных актов может осуществляться лишь в специальных, установленных законом процедурах - посредством рассмотрения дела судами апелляционной, кассационной, надзорной инстанций. Иная процедура ревизии судебных актов действующим законодательством не предусмотрена».