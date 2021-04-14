Происшествия

сегодня, 21:02

В результате пожара на улице Сергея Казьмина погибли женщина и ребёнок

11 2787
#Пожар
2
В результате пожара на улице Сергея Казьмина погибли женщина и ребёнок

Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

В результате пожара на улице Сергея Казьмина погибли годовалая девочка и ее 36-летняя мать, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Липецкой области. Возбуждено уголовное дело. 

Как сообщает региональный СКР, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).  

«По данным следствия, днем 14 апреля в одной из квартир, расположенной на 10 этаже жилого дома по улице Сергея Казьмина в Липецке, произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1984 г.р. и ее дочь 2020 г.р., двое ее детей 2017 г. р. и 2018 г. р. с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь, - говорится в сообщение Следственного управления».

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, устанавливается причина возгорания. 

Напомним, женщину и ее детей из квартиры вынесли пожарные, они передали их врачам скорой помощи. По дороге в больницу женщина и ее младшая дочь скончались.

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Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.


11 2787
#Пожар
2

Комментарии (11)

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Биомасса

6 минут назад
липчанка, царствие небесное невинным детям...
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Алекс

15 минут назад
Стоял сегодня возле приёмного покоя , когда привезли девочку, без сознания с этого пожара. Врач на руках побежал со скоро в больницу. Девочка -цыганка. Приехал с ними в скорой мужчина, тоже циган, джинсы спереди были все в копати, рассказывал врачам, кокого года рождения дети.
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Гость

35 минут назад
Древний, учи русский. Кроме того, где он сказал, что спасли? Он сказал " обнаружили и передали медикам".
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липчанка

35 минут назад
еще один ребенок умер в больнице
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Марина

37 минут назад
Какой ужас.Такое страшное горе пережить сложно.Детки теперь без мамы.
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Иван ,

51 минуту назад
в городе полно высоток .Кто думает спасать людей с высоких этажей ,а строителям все это до лампочки ,они делают деньги .
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Алла

сегодня, 21:33
Древний, а что ему сказать. Он рассказал о проделанной работе. Что было в скорой, это уже медики.
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сегодня

сегодня, 21:23
черный день в году
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Древний

сегодня, 21:23
Пожарники отрапортовали что спасли? Люди гибнут а у нас главное статистика! Царстве небесное погибшим!
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Ужас !!!

сегодня, 21:17
Тут, так и есть. Страшное горе произошло. Родственникам соболезнования и терпения пережить это горе...
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