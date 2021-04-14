сегодня, 21:02
В результате пожара на улице Сергея Казьмина погибли женщина и ребёнок
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«По данным следствия, днем 14 апреля в одной из квартир, расположенной на 10 этаже жилого дома по улице Сергея Казьмина в Липецке, произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1984 г.р. и ее дочь 2020 г.р., двое ее детей 2017 г. р. и 2018 г. р. с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь, - говорится в сообщение Следственного управления».
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, устанавливается причина возгорания.
Напомним, женщину и ее детей из квартиры вынесли пожарные, они передали их врачам скорой помощи. По дороге в больницу женщина и ее младшая дочь скончались.
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Биомасса
Алекс
Гость
липчанка
Марина
Иван ,
Алла
сегодня
Древний
Ужас !!!