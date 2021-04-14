В результате пожара на улице Сергея Казьмина погибли женщина и ребёнок

«По данным следствия, днем 14 апреля в одной из квартир, расположенной на 10 этаже жилого дома по улице Сергея Казьмина в Липецке, произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1984 г.р. и ее дочь 2020 г.р., двое ее детей 2017 г. р. и 2018 г. р. с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь, - говорится в сообщение Следственного управления».

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, устанавливается причина возгорания.

Напомним, женщину и ее детей из квартиры вынесли пожарные, они передали их врачам скорой помощи. По дороге в больницу женщина и ее младшая дочь скончались.

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Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

