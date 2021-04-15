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Иностранные СМИ сообщают о новых антироссийских санкциях США
Новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.
Вашингтон планирует ввести новые санкции против Москвы, а также выслать российских дипломатов в ответ на якобы вмешательство в президентские выборы 2020 года и атаки "русских хакеров" на американский госсектор, - сообщают иностранные СМИ.
США планируют ввести санкции против России в ответ на предполагаемые "неправомерные действия", в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы, - пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Администрация президента Джо Байдена официально объявит о мерах 15 апреля, они коснутся как физических, так и юридических лиц, - передает агентство.
Источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, утверждают, что под санкции попадут около десятка россиян, в том числе должностные лица в правительстве и разведке, а также 20 организаций. По данным Reuters, меры коснутся 30 компаний. Помимо этого, пишут агентства, ожидается, что США вышлют из страны 10 российских дипломатов, - передает РБК.
Тем временем газета The New York Times со ссылкой на источник сообщает, что новые антироссийские санкции США могут коснуться суверенного долга.
Президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России, - пишет газета.
В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов России и ее суверенного фонда. По информации СМИ, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня. Однако официального подтверждения от американских властей пока нет, - передает ТАСС.
США планируют ввести санкции против России в ответ на предполагаемые "неправомерные действия", в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы, - пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Администрация президента Джо Байдена официально объявит о мерах 15 апреля, они коснутся как физических, так и юридических лиц, - передает агентство.
Источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, утверждают, что под санкции попадут около десятка россиян, в том числе должностные лица в правительстве и разведке, а также 20 организаций. По данным Reuters, меры коснутся 30 компаний. Помимо этого, пишут агентства, ожидается, что США вышлют из страны 10 российских дипломатов, - передает РБК.
Тем временем газета The New York Times со ссылкой на источник сообщает, что новые антироссийские санкции США могут коснуться суверенного долга.
Президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России, - пишет газета.
В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов России и ее суверенного фонда. По информации СМИ, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня. Однако официального подтверждения от американских властей пока нет, - передает ТАСС.