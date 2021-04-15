Происшествия
37 минут назад
«Мерседес» разворотил «четверку» на улице Московской
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Багажник отечественного автомобиля ушел в салон.
Вечером 14 апреля на улице Московской в Липецке столкнулись «ВАЗ-2104» и «Мерседес».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «ВАЗа» не уступил преимущество двигавшемуся по главной дороге «Мерседесу» и выехал на дорогу.
- На место ДТП приезжала машина скорой помощи, но медицинская помощь участникам аварии не понадобилась, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «ВАЗа» не уступил преимущество двигавшемуся по главной дороге «Мерседесу» и выехал на дорогу.
- На место ДТП приезжала машина скорой помощи, но медицинская помощь участникам аварии не понадобилась, - рассказали в пресс-службе ведомства.
1014