Происшествия

37 минут назад

«Мерседес» разворотил «четверку» на улице Московской

1014
#ДТП
«Мерседес» разворотил «четверку» на улице Московской

Багажник отечественного автомобиля ушел в салон.

Вечером 14 апреля на улице Московской в Липецке столкнулись «ВАЗ-2104» и «Мерседес».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «ВАЗа» не уступил преимущество двигавшемуся по главной дороге «Мерседесу» и выехал на дорогу.

- На место ДТП приезжала машина скорой помощи, но медицинская помощь участникам аварии не понадобилась, - рассказали в пресс-службе ведомства.
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#ДТП

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