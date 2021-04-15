«Мерседес» разворотил «четверку» на улице Московской

Багажник отечественного автомобиля ушел в салон.



Вечером 14 апреля на улице Московской в Липецке столкнулись «ВАЗ-2104» и «Мерседес».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «ВАЗа» не уступил преимущество двигавшемуся по главной дороге «Мерседесу» и выехал на дорогу.



- На место ДТП приезжала машина скорой помощи, но медицинская помощь участникам аварии не понадобилась, - рассказали в пресс-службе ведомства.

