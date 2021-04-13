У особой экономической зоны горит трава на площади 8,5 гектара

Возгорание тушат 8 машин.

К тушению пожара вдоль трассы Липецк-Грязи привлечено 4 подразделения пожарной охраны, 2 подразделения лесопожарного центра и 2 поливомоечные машины.





Добавим, что за прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 144 загорания сухой травы на общей площади 69,78 гектара, а всего с начала года - 673 загорания сухой травы на общей площади 234,389 гектара. В Липецкой области введён особый противопожарный режим.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, у особой экономической зоны в Грязинском районе горит сухая трава на площади 8,5 гектара.