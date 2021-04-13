Происшествия

сегодня, 15:07

У особой экономической зоны горит трава на площади 8,5 гектара

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#пожар
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У особой экономической зоны горит трава на площади 8,5 гектара

Возгорание тушат 8 машин.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, у особой экономической зоны в Грязинском районе горит сухая трава на площади 8,5 гектара.

К тушению пожара вдоль трассы Липецк-Грязи привлечено 4 подразделения пожарной охраны, 2 подразделения лесопожарного центра и 2 поливомоечные машины.

Добавим, что  за прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 144 загорания сухой травы на общей площади 69,78 гектара, а всего с начала года - 673 загорания сухой травы на общей площади 234,389 гектара. В Липецкой области введён особый противопожарный режим.
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#пожар
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Комментарии (1)

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Пессимист

49 минут назад
Зима приходит неожиданно, да так, что трубы рвёт, трава почему то высохла раньше времени, горит проклятая, а там в мае дождями опять Липецк зальёт, а там- засуха. Не даёт эта чёртова природа спокойно бабло косить
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