Общество

сегодня, 10:13

«Цвет настроения синий»

1 561
#соцсети #весна #первоцветы
2

Липчане охотно фотографируются с первоцветами.

Первоцветы — символы наступления весны. Липчане наполнили свои профили в соцсетях снимками с первыми весенними цветами. Чаще всего это синие пролески и крокусы, которые в народе именую подснежниками.









Напомним, пролеска сибирская (подснежник), фиалка, купальница, горицвет занесены в «Красную книгу Липецкой области». Собирать и продавать эти дикорастущие цветы нельзя, штраф за это административное нарушение достигает 3 500 рублей. Городской отдел охраны окружающей среды призывает липчан отказаться от сбора и покупки подснежников и других весенних лесных цветов и тем самым сохранить их хрупкую красоту для будущего.
1 561
#соцсети #весна #первоцветы
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Марина

38 минут назад
Ну вот несколько претендентов на штраф уже есть. По инстаграму очень просто определить тех, кто поощряет уничтожение краснокнижных растений. Если одни не будут покупать - другие не будут продавать.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области ищут пропавшую пенсионерку
#без вести пропавшие
В Липецкой области ищут пропавшую пенсионерку

8 минут назад

Общество
В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим
#МЧС #пожар
3
В Липецкой области объявлен особый противопожарный режим

сегодня, 10:04

Общество
В Липецке хотят построить многоэтажку и реконструировать торговый центр
#общественные обсуждения #проект
5
В Липецке хотят построить многоэтажку и реконструировать торговый центр

сегодня, 09:50

Общество
В Ельце проведут проверки байкеров
#нарушение ПДД
1
В Ельце проведут проверки байкеров

сегодня, 09:43

Общество
Праздник весны и труда отметят автопробегом
#1 мая #День весны и труда
7
Праздник весны и труда отметят автопробегом

сегодня, 09:25

Общество
«Кинувший» Елец подрядчик попал в стоп-лист
#торги #аукцион
3
«Кинувший» Елец подрядчик попал в стоп-лист

сегодня, 08:25

Общество