«Цвет настроения синий»

Липчане охотно фотографируются с первоцветами.

Первоцветы — символы наступления весны. Липчане наполнили свои профили в соцсетях снимками с первыми весенними цветами. Чаще всего это синие пролески и крокусы, которые в народе именую подснежниками.Напомним, пролеска сибирская (подснежник), фиалка, купальница, горицвет занесены в «Красную книгу Липецкой области». Собирать и продавать эти дикорастущие цветы нельзя, штраф за это административное нарушение достигает 3 500 рублей. Городской отдел охраны окружающей среды призывает липчан отказаться от сбора и покупки подснежников и других весенних лесных цветов и тем самым сохранить их хрупкую красоту для будущего.