В Хлевенском районе горят трава и сосновые посадки

Пожар видно за несколько километров.

В селе Круглянка Хлевенского района Липецкой области горят трава и сосновые посадки. Это видео было снято примерно в 21:30. Огонь подошёл вплотную к дороге.По сообщению местных жителей, сейчас пламя видно на расстоянии восьми километров от места пожара.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в селе Круглянка Хлевенского района в пойме реки Воронеж произошло возгорание сухой растительности на площади 2 гектара. На месте работает одно пожарное отделение.