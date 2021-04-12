Происшествия

56 минут назад

В Хлевенском районе горят трава и сосновые посадки

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#пожар
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Пожар видно за несколько километров.

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В селе Круглянка Хлевенского района Липецкой области горят трава и сосновые посадки. Это видео было снято примерно в 21:30. Огонь подошёл вплотную к дороге. 

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По сообщению местных жителей, сейчас пламя видно на расстоянии восьми километров от места пожара.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в селе Круглянка Хлевенского района в пойме реки Воронеж произошло возгорание сухой растительности на площади 2 гектара. На месте работает одно пожарное отделение. 
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#пожар
1

Комментарии (1)

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Гость

33 минуты назад
Уже федеральные каналы говорят о действиях мера, а вы все молчите. Это политическая близорукость, товарищи, вас не поймут...
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