Общество

45 минут назад

Жительница Липецкой области заплатит 35`000 рублей за злых птичек

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#торговый знак #персонаж #магазин #компенсация
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Жительница Липецкой области заплатит 35`000 рублей за злых птичек

Продавец игрушек нарушила права на торговый знак, зарегистрированный за финской компанией.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск представителей финской компании Rovio Entertainment Corporation в адрес предпринимательницы из Ельца. Компания доказала, что жительница Липецкой области обязана компенсировать незаконное использование торгового знака в коммерческой деятельности.

Как указано в материалах суда, женщина торговала игрушками в елецком магазине «Золотая рыбка». На прилавке, среди остальных товаров, за 200 рублей покупателям предлагали игрушку «Световой меч», содержащую изображения семи персонажей из серии «Angry Birds». Права на эти персонажи как на товарные знаки принадлежат Rovio Entertainment Corporation. Финны отправили ельчанке претензию, но она осталась без ответа. Тогда представители компании в суде потребовали от ельчанки компенсацию в 70 000 рублей.

Арбитраж частично удовлетворил требования финской компании. Ельчанка должна выплатить правообладателю персонажей «Angry Birds» 35 000 рублей, а также погасить судебные издержки.
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#торговый знак #персонаж #магазин #компенсация
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Комментарии (1)

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Вася

6 минут назад
Вот уж действительно государству заняться нечем. Нашли виновника всех бед и наказали.
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