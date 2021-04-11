Общество
сегодня, 13:44
Липецкий депутат занялся морализмом и выложил в соцсети футболки с матом
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Этим жестом он решил пристыдить владельца магазина, так как нецензурную брань на его товаре видят дети и подростки.
Депутат Андрей Трофименков в очередной раз решил отличиться морализмом и выложил на своей странице в социальных сетях пост с майками с частично закрашенной нецензурной бранью.
По словам депутата, к нему обратились с жалобой на магазин, торгующим специфическим товаром. Поэтому он решил разобраться и предать проблеме публичность, в надежде на то, что владелец магазина это увидит этот пост.
- С уважением отношусь к праву потребителей покупать такой вид товара. Но при этом считаю, что это не стоит размещать на площадках, открытых для детей и подростков. Считаю это нарушением. Поэтому прошу предпринимателя убрать такой товар из открытого доступа, в ином случае буду вынужден направить запрос в Управление потреб.рынка с требованием проверить законность таких действий и принять меры, - пишет Андрей Трофименков.
По словам депутата, к нему обратились с жалобой на магазин, торгующим специфическим товаром. Поэтому он решил разобраться и предать проблеме публичность, в надежде на то, что владелец магазина это увидит этот пост.
- С уважением отношусь к праву потребителей покупать такой вид товара. Но при этом считаю, что это не стоит размещать на площадках, открытых для детей и подростков. Считаю это нарушением. Поэтому прошу предпринимателя убрать такой товар из открытого доступа, в ином случае буду вынужден направить запрос в Управление потреб.рынка с требованием проверить законность таких действий и принять меры, - пишет Андрей Трофименков.
16 760
Комментарии (16)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Николай
Это товар
Ээ
Липчанин
Гостья
Блин горелый
Гостья
Баумана
Гостья
Старый прораб