Липецкий депутат занялся морализмом и выложил в соцсети футболки с матом

Этим жестом он решил пристыдить владельца магазина, так как нецензурную брань на его товаре видят дети и подростки.

Депутат Андрей Трофименков в очередной раз решил отличиться морализмом и выложил на своей странице в социальных сетях пост с майками с частично закрашенной нецензурной бранью.



По словам депутата, к нему обратились с жалобой на магазин, торгующим специфическим товаром. Поэтому он решил разобраться и предать проблеме публичность, в надежде на то, что владелец магазина это увидит этот пост.



- С уважением отношусь к праву потребителей покупать такой вид товара. Но при этом считаю, что это не стоит размещать на площадках, открытых для детей и подростков. Считаю это нарушением. Поэтому прошу предпринимателя убрать такой товар из открытого доступа, в ином случае буду вынужден направить запрос в Управление потреб.рынка с требованием проверить законность таких действий и принять меры, - пишет Андрей Трофименков.

