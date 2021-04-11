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Липецкий депутат занялся морализмом и выложил в соцсети футболки с матом

16 760
#мат #нецензурная брань
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Липецкий депутат занялся морализмом и выложил в соцсети футболки с матом

Этим жестом он решил пристыдить владельца магазина, так как нецензурную брань на его товаре видят дети и подростки.

Депутат Андрей Трофименков в очередной раз решил отличиться морализмом и выложил на своей странице в социальных сетях пост с майками с частично закрашенной нецензурной бранью.

По словам депутата, к нему обратились с жалобой на магазин, торгующим специфическим товаром. Поэтому он решил разобраться и предать проблеме публичность, в надежде на то, что владелец магазина это увидит этот пост.

- С уважением отношусь к праву потребителей покупать такой вид товара. Но при этом считаю, что это не стоит размещать на площадках, открытых для детей и подростков. Считаю это нарушением. Поэтому прошу предпринимателя убрать такой товар из открытого доступа, в ином случае буду вынужден направить запрос в Управление потреб.рынка с требованием проверить законность таких действий и принять меры, - пишет Андрей Трофименков.
16 760
#мат #нецензурная брань
1

Комментарии (16)

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Николай

5 минут назад
Ерундой какой то занимаетесь. Майки с надписями. Дойдёт и до женского белья, типа стыдно такое вывешивать на мвникенах. Это Называется - Кому делать нечего., а пиар не помешает. Есть наверное с кого пример брать.
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Это товар

17 минут назад
для дегенератов.Трофимен какой-то двуличный,половинчатый,он против продажи в открытую,но уважает желание покупателей приобретать и носить такую шнягу.Как говориться, вы,батенька,либо крестик снимите,либо...
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Ээ

20 минут назад
Гостья, с подземными торгашами в перезодах пытается Уваркина бороться, но увы, не может. Крышуют торгашей значит авторитетные люди
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Липчанин

22 минуты назад
Молодец, осталось что пристыдить собаководов после которых минное поле на газонах и администрацию за отсутствие мусорнок везде.
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Гостья

26 минут назад
А это к кому такое обращение? На первый взгляд товар отечественного производителя. Кто выпускает такую продукцию и почему это поступает в магазин. Не должно быть на изделиях таких надписей,
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Блин горелый

26 минут назад
А напялила на манекен этот шедевр, вероятно, чья-то маманя! Интересно, а что они курят, кажется, не табак?
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Гостья

32 минуты назад
Наглядный пример. Во что превращены наши торговые сети.
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Баумана

32 минуты назад
Уже ремонтируют ))))
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Гостья

41 минуту назад
На многих промышленных товарах размещены надписи не на русском языке. А что они обозначают? Где перевод? Может мы не владея иностранными языками давно носим изделия с не цензурными выражениями? Кто это контролирует в торговых сетях?
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Старый прораб

46 минут назад
Депутатам надо придерживаться стандартов поведения. А вот родителям неплохо бы напялить эту майку на хозяина магазина и водить его по улицам на поводке. А Трофименков - молодец!
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