«Грозу» супермаркетов поймал липецкий участковый

Жительница Липецка обвиняется серии краж сыра и тушенки из сетевых магазинов.

Дознавателем отдела дознания ОП № 7 УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летней жительницы областного центра в совершении серии краж (часть 1 статьи 158 УК РФ).



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина в ноябре 2020 года совершила четыре кражи из торговых залов сетевых магазинов: она беспрепятственно проходила кассовые зоны и в спешке покидала магазины, оставаясь незамеченной.



- Добычей злоумышленницы становились преимущественно мясные консервы и сыры различных наименований, уточнили в пресс-службе ведомства. - Общая сумма ущерба составила свыше 14000 рублей. Все похищенное обвиняемая употребляла в личных целях. Участковым уполномоченным полиции были проведены все необходимые мероприятия способствовавшие раскрытию данного преступления.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

