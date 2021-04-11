Происшествия

45 минут назад

«Грозу» супермаркетов поймал липецкий участковый

2 526
#кража
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«Грозу» супермаркетов поймал липецкий участковый

Жительница Липецка обвиняется серии краж сыра и тушенки из сетевых магазинов.

Дознавателем отдела дознания ОП № 7 УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летней жительницы областного центра в совершении серии краж (часть 1 статьи 158 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина в ноябре 2020 года совершила четыре кражи из торговых залов сетевых магазинов: она беспрепятственно проходила кассовые зоны и в спешке покидала магазины, оставаясь незамеченной. 

- Добычей злоумышленницы становились преимущественно мясные консервы и сыры различных наименований, уточнили в пресс-службе ведомства. - Общая сумма ущерба составила свыше 14000 рублей. Все похищенное обвиняемая употребляла в личных целях. Участковым уполномоченным полиции были проведены все необходимые мероприятия способствовавшие раскрытию данного преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
2 526
#кража
1

Комментарии (2)

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гость

9 минут назад
Молодцы! Преступление века раскрыто!
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Нариман мы помним!!!!

16 минут назад
За обналичку миллиарда условно, а за тушонку тюряга. Молодцы!!!!
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