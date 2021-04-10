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34 минуты назад

В Уфе чуть не избили и не ограбили известного блогера Илью Варламова

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Известный блогер-урбанист Илья Варламов чуть не подвергся нападению со стороны пьяной компании в Уфе. 

Вчера он прилетел в столицу Башкирии по приглашению Радия Хабирова. Глава РБ хотел узнать мнение урбаниста о том, как и что нужно изменить в Уфе. Так вот после прилета Варламов встретился с мэром Сергеем Грековым и покатался с ним по городу на велосипеде. Во время прогулки блогер высказался по поводу заборов, мол, убирать их надо, а то не город, а кладбище. Но позже пожалел об этом, сообщает ufa-town.ru.

Попрощавшись с мэром, Илья встретил возле дома 30 по улице Султанова пьяную компанию. Несколько мужчин подъехали на автомобиле и сразу начали приставать к Варламову.

— Была не очень интеллигентная дискуссия о том, не желаю ли я, чтобы господа меня побили, почему у меня такая прическа, не желаю ли я отдать камеру. Господа были возбуждены, особенно главный, которого коллеги-гопари звали Кандагаром. Я был мил, Кандагар был агрессивен. Единственное, что мешало нашему физическому контакту — забор! Кандагар был слишком пьян, чтобы перелезть через него, — написал в Инстаграм блогер.

Потом, по словам Варламова, они обсудили с Кандагаром то, с какого района Илья, его прическу и сломанную детскую карусель. Потом компания уселась в авто, причем, не стоящий на ногах Кандагар за руль, и укатила. Илья набрал 112 и сообщил о нетрезвом водителе, номер и марку машины, и очень верит, что о продолжении истории расскажет главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.

Самое интересное, что потом блогер повстречал жену Кандагара – то, что она родственница пьяному водителю, выяснилось в разговоре. Так вот супруга «наехала» на блогера за то, что позвонил в службу спасения. «У нас все так ездят!» — отрезала дама.

Сидя в отеле, Илья уже по-другому думал о заборах в Уфе.

— Сижу и думаю: чего я утром возмущался заборами и просил Сергея Грекова их демонтировать? Не будь забора около дома 30 по улице Султанова, сидел бы я сейчас не в номере отеля, а в травмпункте, — написал Илья.

Пользователи в комментариях поддержали Илью в том, что позвонил службу спасения. Также было много комментариев в духе: «Это Россия, детка!»
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