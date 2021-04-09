Липецкая вечЁрка: начало ремонта площади Победы, чем грозит предстоящая перепись и шоу спасателей

Сегодня, 9 апреля, стало известно, что на площади Победы 10 апреля начнется ремонт проезжей части, Липецк может потерять статус города-миллионника, чем это грозит, разбирался GOROD48, в Липецкой области впервые в ЦФО прошли крупномасштабные учения, отрабатывались навыки тушения пожара.