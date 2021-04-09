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Липецкая вечЁрка: начало ремонта площади Победы, чем грозит предстоящая перепись и шоу спасателей

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#вечЁрка #ремонт #перепись #учения
Липецкая вечЁрка: начало ремонта площади Победы, чем грозит предстоящая перепись и шоу спасателей

Сегодня, 9 апреля, стало известно, что на площади Победы 10 апреля начнется ремонт проезжей части, Липецк может потерять статус города-миллионника, чем это грозит, разбирался GOROD48, в Липецкой области впервые в ЦФО прошли крупномасштабные учения, отрабатывались навыки тушения пожара.

Завтра начнется ремонт проезжей части площади Победы. Его будет делать известная липчанам фирма «Инфинити Групп». Подрядчик уже просит извинения за будущие неудобства. Работу он должен закончить до конца лета.

О закрытии площади для движения речь не идет, но липчане уже переживают, как будут ездить этим летом, во время больших дорожных ремонтов.

— Интересно будет, 50 лет НЛМК закроют, здесь тоже ремонт до осени. А как быть с населением и как добираться на работу и с работы??? Ведь основным и является это кольцо, - переживает комментатор новости о ремонте.

Кстати, сегодня стало известно, что фирма, лишившаяся подряда на реконструкцию дороги по улице 50 лет НЛМК, выиграла торги на ремонт дорог в Лев-Толстовском районе. Воронежские дорожники из «СМУ-90» получили контракт на сумму около 50 миллионов рублей.

Несмотря на то, что уже тепло, тендеры на дорожные ремонты продолжаются. Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства объявило конкурс на капитальный ремонт дороги А-133. Она связывает федеральную трассу М-4 «Дон» и Липецк. Первый этап строительства оценили более чем в полтора миллиарда рублей. Дорогу надо сдать к 20 ноября 2022 года.

И еще про дороги. Как только основательно потеплеет, ресурсоснабжающие организации обещают заделать ямы, которые вырыли во время ремонта своих сетей.

А на Театральной площади уже приступили к  установке системы полива, видимо, в этом случае погоду посчитали достаточно теплой, чтобы начать работы.

Липецк может потерять статус города-полумиллионника, а Елец — стотысячника. Сейчас в областном центре проживает 503 216 человек, а в старейшем городе региона насчитывается 101 306 жителей.

Потеря статуса полумиллиноника и стотысячника может грозит крупнейшим городам области грозить финансовыми потерями. Все дело в том, что финансируются города в России в зависимости от численности населения. Чем больше людей, тем больше денег. Кстати, во время предыдущей переписи перед Липецком реально маячила опасность потерять заветный статус, но все обошлось. И сейчас чиновники с надеждой ждут предстоящую перепись.

Хотя председатель городского управления экономического развития Юлия Полоскина не считает, что Липецк обеднеет, если потеряет статус полумиллионника.

— Действительно, Липецк находится в пограничном демографическом состоянии. Мы обсчитывали, во что нам обойдется возможная потеря существующего статуса города с полумиллионным населением и не нашли никакой зависимости от числа населения от участия муниципалитета в федеральных программах. Так что беспокоиться не о чем, — заявила чиновница.

И еще немного статистики. С начала года цены на еду выросли в Липецкой области на 5,6%. Стоимость минимального набора продуктов питания по региону в марте выросла на 2,1%, составив 4 148 рублей.

Сегодня под Липецком спасатели показали шоу. В селе Вербилово впервые в ЦФО прошли крупномасштабные учения, на которых отрабатывались навыки тушения пожаров. В учениях задействовали около 200 человек. С огнем боролись все: от волонтеров до десантников.

На учениях не раз вспоминали пожары 2010 года, тогда погибли два человека, 16 человек получили ожоги, от огня пострадали 15 населенных пунктов, полностью или частично сгорели 216 домов, 306 человек лишились крова.

Кстати, пожароопасный сезон в этом году в регионе объявлен с 7 апреля.
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#вечЁрка #ремонт #перепись #учения

Комментарии (2)

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60+

43 минуты назад
Коли нас меньше 500 000 то правильно сократить численность чиновников и расходы на них !
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Мимо проходил

54 минуты назад
Раньше любовью в нижнем парке занимались ,а после реконструкции ,благодаря уваркиной ,где заниматься?
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