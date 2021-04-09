Общество
сегодня, 09:53
Подрядчик объявил дату начала ремонта площади Победы
Работы готовы начать уже завтра, 10 апреля.
Победивший на торгах на ремонт городских улиц подрядчик ООО «Инфинити Групп» объявил о дате начала обновления дорожного полотна на площадь Победы. Рабочие готовы зайти на объект уже завтра, 10 апреля. Соответствующие аншлаги уже установлены на подъездах к площади. Там вводится ограничение скорости до 20 км/ч.
В рамках ремонта на площади Победы срежут почти восемь тысяч квадратных метров старого полотна, заменят по четыре люка и дождеприемника, уложат почти тысячу погонных метров бордюров. Новое покрытие сделают из асфальтобетона и битумной смеси. Завершить ремонт планируют до осени.
ООО «Инфинити Групп» выиграло крупный дорожный тендер на ремонты 2021 года еще в конце 2020 года. За 92 959 486 рублей подрядчик выполнит ремонт на участках:
- улица имени Эрнста Тельмана (от дома №12а/2 по улице Нестерова до дома №33 по улице имени Ю.А. Гагарина),
- улица Космонавтов (Сселки) (от дома №10 по улице Сокольская (Сселки) до дома № 50/1 по улице Космонавтов (Сселки),
- улица имени Д.И. Писарева (от дома №4 по улице Шаумяна (Дачный) до дома № 97 по улице имени Д.И. Писарева (Дачный),
- площадь Победы (от дома № 3а по площади Победы до дома №8 по площади Победы),
- улица Пушкина (от дома №5 по улице имени А.С. Пушкина до дома № 17 по улице имени А.С. Пушкина),
- улица имени Марины Расковой (от дома №17 по улице имени Марины Расковой до дома №2 по площади Металлургов).
В рамках ремонта на площади Победы срежут почти восемь тысяч квадратных метров старого полотна, заменят по четыре люка и дождеприемника, уложат почти тысячу погонных метров бордюров. Новое покрытие сделают из асфальтобетона и битумной смеси. Завершить ремонт планируют до осени.
ООО «Инфинити Групп» выиграло крупный дорожный тендер на ремонты 2021 года еще в конце 2020 года. За 92 959 486 рублей подрядчик выполнит ремонт на участках:
- улица имени Эрнста Тельмана (от дома №12а/2 по улице Нестерова до дома №33 по улице имени Ю.А. Гагарина),
- улица Космонавтов (Сселки) (от дома №10 по улице Сокольская (Сселки) до дома № 50/1 по улице Космонавтов (Сселки),
- улица имени Д.И. Писарева (от дома №4 по улице Шаумяна (Дачный) до дома № 97 по улице имени Д.И. Писарева (Дачный),
- площадь Победы (от дома № 3а по площади Победы до дома №8 по площади Победы),
- улица Пушкина (от дома №5 по улице имени А.С. Пушкина до дома № 17 по улице имени А.С. Пушкина),
- улица имени Марины Расковой (от дома №17 по улице имени Марины Расковой до дома №2 по площади Металлургов).
Комментарии (13)
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Деньги на ветер!
За здравыйсмысл
ZZZZZ
Обычное дело
Гость
Таких бездарей Липецк ещё не видел.
Надо приобретать.
Любовь
КТО ЖЕ ДО ТАКОГО МОГ ДОДУМАТЬСЯ?????
Сергей