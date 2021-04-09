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Подрядчик объявил дату начала ремонта площади Победы

13 1409
#ремонт #дороги #тендер
Подрядчик объявил дату начала ремонта площади Победы

Работы готовы начать уже завтра, 10 апреля.

Победивший на торгах на ремонт городских улиц подрядчик ООО «Инфинити Групп» объявил о дате начала обновления дорожного полотна на площадь Победы. Рабочие готовы зайти на объект уже завтра, 10 апреля. Соответствующие аншлаги уже установлены на подъездах к площади. Там вводится ограничение скорости до 20 км/ч.

В рамках ремонта на площади Победы срежут почти восемь тысяч квадратных метров старого полотна, заменят по четыре люка и дождеприемника, уложат почти тысячу погонных метров бордюров. Новое покрытие сделают из асфальтобетона и битумной смеси. Завершить ремонт планируют до осени.

ООО «Инфинити Групп» выиграло крупный дорожный тендер на ремонты 2021 года еще в конце 2020 года. За 92 959 486 рублей подрядчик выполнит ремонт на участках:
- улица имени Эрнста Тельмана (от дома №12а/2 по улице Нестерова до дома №33 по улице имени Ю.А. Гагарина),
- улица Космонавтов (Сселки) (от дома №10 по улице Сокольская (Сселки) до дома № 50/1 по улице Космонавтов (Сселки),
- улица имени Д.И. Писарева (от дома №4 по улице Шаумяна (Дачный) до дома № 97 по улице имени Д.И. Писарева (Дачный),
- площадь Победы (от дома № 3а по площади Победы до дома №8 по площади Победы),
- улица Пушкина (от дома №5 по улице имени А.С. Пушкина до дома № 17 по улице имени А.С. Пушкина),
- улица имени Марины Расковой (от дома №17 по улице имени Марины Расковой до дома №2 по площади Металлургов).
13 1409
#ремонт #дороги #тендер

Комментарии (13)

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Деньги на ветер!

5 минут назад
Короче, когда закончат ремонт площади Победы, надо будет начинать ремонт проспекта победы от Танка, там уже всё окончательно пришло в негодность. И так дорожникам можно будет спокойно дожить до пенсии, ремонтируя всю жизнь одну улицу в городе. А уж сколько денег в неё вбухали, так можно было бы покрытие сделать из чистого золота, а бордюры алмазные.
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За здравыйсмысл

12 минут назад
КТО ЖЕ ДО ТАКОГО МОГ ДОДУМАТЬСЯ?????, Так им главное освоить деньги, а народ может и пешком походить.
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ZZZZZ

17 минут назад
И какие дауны так планируют ремонтные работы. Это как и в прошлом году - закрыли Баумана и начали делать объездную до Лебедянского шоссе.
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Обычное дело

18 минут назад
Схема будет та же, что и на проспекте Победы. Движение перекроют до конца ноября, к марту следующего года новое дорожное покрытие будет в ямах и трещинах. И только новые бордюры будут радовать глаз липчан и карманы выгодополучателей.
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Гость

24 минуты назад
В Дубае про пробки не слышали!
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Таких бездарей Липецк ещё не видел.

34 минуты назад
ГДЕ АЛЬТЕРНАТИВА, ГДЕ СХЕМЫ ОБЕЗДА КОЛЬЦА, ПОЧЕМУ КОЛЬЦО НЕ РЕКОНСТРУИРУЕТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ?????????????
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Надо приобретать.

41 минуту назад
ВЕРТОЛЁТ МИШИ НЕ ПРОДАЛИ ЕЩЁ???????
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Любовь

45 минут назад
Пора настала площадь Победы переименовать в Торговую площадь.
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КТО ЖЕ ДО ТАКОГО МОГ ДОДУМАТЬСЯ?????

45 минут назад
Интересно будет 50 лет нлмк закроют сдесь тоже ремонт до осени. А как быть с населением и как добираться на работу и с работы????? Веть основным и является это кольцо.
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Сергей

55 минут назад
Полную * .... ещё 50 лет НЛМК закроют и что будет. Липецк сплошная пробка.
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