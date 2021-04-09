Общество
сегодня, 13:01
Лев-толстовские дороги отремонтирует лишившаяся подряда на улицу 50 лет НЛМК компания
Воронежцам достался не столь солидный, в сравнении с реконструкцией городской магистрали, объем работ.
Администрация Лев-Толстовского района подвела итоги торгов на ремонт местных дорог. Обновление дорожного полотна на улицах райцентра оценили в 51,3 млн рублей. На торги прошли три заявки. Среди них победило предложение воронежской компании «СМУ-90». Организация готова взяться за объекты за 48,4 млн рублей.
За эту сумму во Льве Толстом отремонтируют дороги микрорайона «Западный»: это улицы 70 лет Победы, Вдовина, Газина, Калугина, Кочетова, Кузовкина, Куликова, Маториной, Полякова, Сафонова. Подрядчик должен завершить дорожные ремонты к 10 октября 2021 года.
Напомним, «СМУ-90» должна была взять дорожный контракт куда солиднее: компания выиграла тендер на реконструкцию улицы 50 лет НЛМК. Воронежская компания должна была выполнить работы на 479 672 062 рубля. Но в процесс торгов вмешалась жалоба на аукционную документацию. Комиссия УФАС по Липецкой области выдала предписание по результатам проверки аукциона на реконструкцию улицы 50 лет НЛМК в Липецке. Антимонопольщики рассмотрели жалобу екатеринбургской компании «Фокус», но признали ее необоснованной. Вместе с этим комиссия УФАС нашла нарушения в действиях аукционной комиссии муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Липецка» при оценке вторых частей заявок. Тендер переиграли. МКУ «Управление строительства Липецка» заключил контракт на реновацию улицы 50 лет НЛМК с ООО «Стройотдел», компанией депутата Липецкого горсовета Александра Кофанова, в избирательный округ которого как раз и входит район Манежа.
За эту сумму во Льве Толстом отремонтируют дороги микрорайона «Западный»: это улицы 70 лет Победы, Вдовина, Газина, Калугина, Кочетова, Кузовкина, Куликова, Маториной, Полякова, Сафонова. Подрядчик должен завершить дорожные ремонты к 10 октября 2021 года.
Напомним, «СМУ-90» должна была взять дорожный контракт куда солиднее: компания выиграла тендер на реконструкцию улицы 50 лет НЛМК. Воронежская компания должна была выполнить работы на 479 672 062 рубля. Но в процесс торгов вмешалась жалоба на аукционную документацию. Комиссия УФАС по Липецкой области выдала предписание по результатам проверки аукциона на реконструкцию улицы 50 лет НЛМК в Липецке. Антимонопольщики рассмотрели жалобу екатеринбургской компании «Фокус», но признали ее необоснованной. Вместе с этим комиссия УФАС нашла нарушения в действиях аукционной комиссии муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Липецка» при оценке вторых частей заявок. Тендер переиграли. МКУ «Управление строительства Липецка» заключил контракт на реновацию улицы 50 лет НЛМК с ООО «Стройотдел», компанией депутата Липецкого горсовета Александра Кофанова, в избирательный округ которого как раз и входит район Манежа.