Общество

сегодня, 14:03

Ремонт дороги к Липецку оценили в 1,7 млрд рублей

3 959
#ремонт #дороги #тендер
1
Ремонт дороги к Липецку оценили в 1,7 млрд рублей

Планируется обновление полотна, ведущего от трассы «Дон».

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» объявило открытый конкурс на капитальный ремонт дороги А-133. Эта дорога связывает федеральную трассу М-4 «Дон» и Липецк. Первый этап строительства оценили в 1 699 160 819 рублей.

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В первый этап строительства включили четыре участка, от 33 до 49 км трассы А-133. Это дорога от села Стебаево через Боринское в Липецк. Всего планируется четыре этапа капитального ремонта этого участка трассы. Конечным итогом всех работ будет капитальное обновления 15,2 км трассы, ликвидация колейности и дорожных дефектов. По данным разработчиков проекта капитального ремонта, в 2010-2020 годах на ремонтируемом в первом этапе участке произошло 144 ДТП, в которых погибли 44 человека и еще 180 человек пострадали. После ремонта расчетная скорость движения по дороге составит 100 км/ч. На дороге будет четыре полосы движения. Ширина каждой — 3,5 метра, ширина обочины — 2,5 метра. Новое покрытие будет асфальтобетонным.

Капитальный ремонт трассы оплатят из федерального бюджета. Определение подрядчика запланировано на начало мая. Победитель торгов должен приступить к работам 1 июня 2021 года, а завершить их к 20 ноября 2022 года.
3 959
#ремонт #дороги #тендер
1

Комментарии (3)

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весеннее обострение? )))

53 минуты назад
стоять , не двигаться !! Всё, что за набор букаф???
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007

сегодня, 14:23
не хотят ли сделать дорогу в подгорном хрущевке??
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стоять , не двигаться !! Всё

сегодня, 14:22
... можно даже слечь с инфарктом.!. Я вовремя понял , что пора остановиться... Написала заявление по собственному желанию и ушёл с работы... Сейчас я много сплю, гуляю, занимаюсь спортом... Мне надо восстановить силы , ведь впереди ждут новые встречи !!...
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