Общество
сегодня, 17:39
Под Липецком впервые в ЦФО прошли крупномасштабные учения
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С тушением лесного пожара, который по легенде угрожал селу Вербилово, участники учений успешно справились.
Сегодня в селе Вербилово Липецкой области прошло крупномасштабное командно-штабное учение, в котором были задействованы все силы быстрого реагирования, включая даже летчиков. Такое шоу устроили впервые в ЦФО: проверялась готовность спасателей к пожароопасному сезону.
По замыслу учения вблизи Вербилово обнаружен лесной пожар, распространяющийся в сторону села. Организаторы сегодня постарались максимально усложнить работу спасателей. По легенде через некоторое время после обнаружения огня загорелись дома, потом несколько детей потерялись в лесу, дальше начались проблемы с электричеством и на закуску обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Не говоря уже о том, что горело рядом с нефтеперекачивающей станцией.
В ходе учений были отработаны действия всех подразделений: от добровольных пожарных до пожарных-десантников. Даже специалисты Роспотребнадзора сделали замеры ПДК продуктов горения, а сотрудники судебно-экспертной автолаборатории устанавливали причины пожара.
Самым зрелищным моментом стала эвакуация пострадавшего при помощи вертолета В результате все закончилось хорошо. Через полчаса условный пожар потушили, никто не пострадал. Теперь готовность спасателей будет проверять природа. В 2010 году экзамен сдавать пришлось тяжело.
Начались же учения с того, что губернатор Игорь Артамонов наградил жителя Лебедяни Петра Ситникова Почетным знаком «Во славу Липецкой области». Петр 3 апреля спас тонувшего в Дону рыбака.
По замыслу учения вблизи Вербилово обнаружен лесной пожар, распространяющийся в сторону села. Организаторы сегодня постарались максимально усложнить работу спасателей. По легенде через некоторое время после обнаружения огня загорелись дома, потом несколько детей потерялись в лесу, дальше начались проблемы с электричеством и на закуску обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Не говоря уже о том, что горело рядом с нефтеперекачивающей станцией.
В ходе учений были отработаны действия всех подразделений: от добровольных пожарных до пожарных-десантников. Даже специалисты Роспотребнадзора сделали замеры ПДК продуктов горения, а сотрудники судебно-экспертной автолаборатории устанавливали причины пожара.
Самым зрелищным моментом стала эвакуация пострадавшего при помощи вертолета В результате все закончилось хорошо. Через полчаса условный пожар потушили, никто не пострадал. Теперь готовность спасателей будет проверять природа. В 2010 году экзамен сдавать пришлось тяжело.
Начались же учения с того, что губернатор Игорь Артамонов наградил жителя Лебедяни Петра Ситникова Почетным знаком «Во славу Липецкой области». Петр 3 апреля спас тонувшего в Дону рыбака.
3 405
Артурчик
сонный пожарник
Ну.