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сегодня, 17:39

Под Липецком впервые в ЦФО прошли крупномасштабные учения

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#спасатели #учения

С тушением лесного пожара, который по легенде угрожал селу Вербилово, участники учений успешно справились.

Сегодня в селе Вербилово Липецкой области прошло крупномасштабное командно-штабное учение, в котором были задействованы все силы быстрого реагирования, включая даже летчиков. Такое шоу устроили впервые в ЦФО: проверялась готовность спасателей к пожароопасному сезону.

По замыслу учения вблизи Вербилово обнаружен лесной пожар, распространяющийся в сторону села. Организаторы сегодня постарались максимально усложнить работу спасателей. По легенде через некоторое время после обнаружения огня загорелись дома, потом несколько детей потерялись в лесу, дальше начались проблемы с электричеством и на закуску обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Не говоря уже о том, что горело рядом с нефтеперекачивающей станцией.

В ходе учений были отработаны действия всех подразделений: от добровольных пожарных до пожарных-десантников. Даже специалисты Роспотребнадзора сделали замеры ПДК продуктов горения, а сотрудники судебно-экспертной автолаборатории устанавливали причины пожара.



Самым зрелищным моментом стала эвакуация пострадавшего при помощи вертолета В результате все закончилось хорошо. Через полчаса условный пожар потушили, никто не пострадал. Теперь готовность спасателей будет проверять природа. В 2010 году экзамен сдавать пришлось тяжело.

Начались же учения с того, что губернатор Игорь Артамонов наградил жителя Лебедяни Петра Ситникова Почетным знаком «Во славу Липецкой области». Петр 3 апреля спас тонувшего в Дону рыбака.


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#спасатели #учения

Комментарии (3)

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Артурчик

28 минут назад
Нужно было ещё сильнее усложнить и добавить им в задание порыв у Квадры и потом 2 порыва у ЛГЭК
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сонный пожарник

36 минут назад
игрушки это хорошо ,но кто нас будет спасать, от никотиновой зависимости , у нас уже все ухи опухли от этой заразы и к тому же, от безделья ,мы прокурили весь семейный бюджет, спасите нас людииииии
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Ну.

42 минуты назад
К войне готовы. Если там пожар потушить или из города свалить на самолёте.
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