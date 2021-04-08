Общество
36 минут назад
В Липецкой области объявлен пожароопасный сезон
Датой его начала установили 7 апреля.
Постановлением и.о. главы администрации Липецкой области в регионе установлено начало пожароопасного сезона. Он установлен с 7 апреля 2021 года. Напомним, что в 2020 году пожароопасный сезон был объявлен в лесах Липецкой области с 27 марта.
Вместе с объявлением начала пожароопасного сезона установлен перечень территорий, которым угрожают лесные пожары. В списке 122 территории. Это Липецк и 14 прилегающих к городу садовых товариществ, Елец, детские оздоровительные лагеря в Грязинском, Добровском, Елецком, Задонском и Усманском районах.
Напомним, в случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить об этом по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.
Вместе с объявлением начала пожароопасного сезона установлен перечень территорий, которым угрожают лесные пожары. В списке 122 территории. Это Липецк и 14 прилегающих к городу садовых товариществ, Елец, детские оздоровительные лагеря в Грязинском, Добровском, Елецком, Задонском и Усманском районах.
Напомним, в случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить об этом по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.
Серж