Общество

36 минут назад

В Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

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#пожар
В Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

Датой его начала установили 7 апреля.

Постановлением и.о. главы администрации Липецкой области в регионе установлено начало пожароопасного сезона. Он установлен с 7 апреля 2021 года. Напомним, что в 2020 году пожароопасный сезон был объявлен в лесах Липецкой области с 27 марта.

Вместе с объявлением начала пожароопасного сезона установлен перечень территорий, которым угрожают лесные пожары. В списке 122 территории. Это Липецк и 14 прилегающих к городу садовых товариществ, Елец, детские оздоровительные лагеря в Грязинском, Добровском, Елецком, Задонском и Усманском районах.

Напомним, в случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить об этом по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.
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#пожар

Комментарии (1)

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Серж

31 минуту назад
Да и правильно! Чего тянуть-то? Ещё в январе нужно было объявить. Или вовсе прошлогодний пожарный режим не отменять!
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