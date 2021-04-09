На Театральной площади началось обустройство системы полива

В конце апреля начнется озеленение площади.

С правой стороны лестницы, ведущей к театру имени Льва Толстого рабочие прокладывают траншею для системы полива. По ней вода будет поступать к деревьям и кустарникам, расположенным на площади.- Для того, чтобы провести систему полива через обе зеленые зоны, которые расположены по сторонам театрального спуска, пришлось разобрать часть покрытия на самом верху лестницы, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.В конце апреля начнется озеленение площади – с обоих сторон лестницы высадят кустарники, можжевельники и многолетние растения.Преображение театрального спуска ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделено 1,7 миллионов рублей.- С 26 апреля по 30 мая липчане смогут выбрать ту территорию, которая должна быть благоустроена в следующем году. На единой онлайн-платформе для голосования наш регион представит более 50 общественных территорий, - напоминает администрация города.