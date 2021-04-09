Общество

33 минуты назад

На Театральной площади началось обустройство системы полива

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#Театральная площадь #благоустройство
На Театральной площади началось обустройство системы полива

В конце апреля начнется озеленение площади.

С правой стороны лестницы, ведущей к театру имени Льва Толстого рабочие прокладывают траншею для системы полива. По ней вода будет поступать к деревьям и кустарникам, расположенным на площади.

- Для того, чтобы провести систему полива через обе зеленые зоны, которые расположены по сторонам театрального спуска, пришлось разобрать часть покрытия на самом верху лестницы, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

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В конце апреля начнется озеленение площади – с обоих сторон лестницы высадят кустарники, можжевельники и многолетние растения.

Преображение театрального спуска ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделено 1,7 миллионов рублей.

- С 26 апреля по 30 мая липчане смогут выбрать ту территорию, которая должна быть благоустроена в следующем году. На единой онлайн-платформе для голосования наш регион представит более 50 общественных территорий, - напоминает администрация города.

Фото пресс-служба администрации Липецка.

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#Театральная площадь #благоустройство

Комментарии (2)

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Абывыгода

10 минут назад
А ремонт Театральной площади будет после озеленения? Спиленные деревья восстановят? "Лысые острова" нам не нужны.
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гость

13 минут назад
Город 48 , пришлите своих журналистов и посмотрите как там на лестничном спуске плитка под ногами гуляет ! Даже на этом фото виды зацепы на плитке .
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