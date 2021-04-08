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После вакцинации «ЭпиВакКороной» выявлены случаи заражения коронавирусом
Глава центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил о случаях, когда люди заболевали коронавирусом после прививки вакциной "ЭпиВакКорона", разработанной центром.
По его словам, заболевание коронавирусом части добровольцев, испытывавших вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор", после прививки является обычным делом для всех вакцин против этого вируса.
Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой дозы заболели 20, - сообщил глава центра.
Большинство подобных случаев связано с тем, что после первого укола вакцины не прошло 42 дня, и у пациентов еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ. Он также отметил, что среди населения всегда есть 10% невосприимчивых к любым вакцинам, в том числе от коронавируса, - рассказал директор "Вектора".
По его словам, вакцину "Вектора" можно использовать для повторной прививки, ревакцинации. "Сама повторная прививка может применяться как после вакцинации любыми вакцинами для профилактики COVID-19, так и для переболевших", — пояснил Максютов.
Вакцина "ЭпиВакКорона" подтвердила свой высочайший профиль безопасности. За исключением незначительного количества добровольцев, у которых наблюдалась болезненность в месте инъекции, каких-то других нежелательных эффектов не возникало, - добавил глава центра.
Столичные власти в конце марта сообщали, что около 1 тысячи привившихся жителей столицы заразились коронавирусом уже после вакцинации, - передает РБК. "Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около 1 тысячи человек", — заявили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
Большая часть заболевших после вакцинации — 76% — переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме.