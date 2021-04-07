Липчан призывают жаловаться на дешёвые сигареты

С 1 апреля вступили в силу правила о минимальной цене на табачную продукцию.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 1 апреля установлена минимальная цена на табачную продукцию — до конца этого года она составит 108 рублей. Табачная продукция, которая была произведена или ввезена в Россию до 31 марта этого года включительно и максимальная цена которой менее 108 рублей, может реализовываться по более низкой цене до 30 июня включительно.



Липчан призывают жаловаться на неправомерно дешёвые сигареты.



- В случае приобретения табачной продукции по цене ниже минимальной (если такая продукция была произведена или ввезена в Россию после 31 марта этого года), потребитель вправе обратиться в Управление в письменной форме на почтовый адрес Управления – 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, или в форме электронного документа на сайте 48.rospotrebnadzor.ru, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).



Неправомерное занижение минимальной цены на табачную продукцию может повлечь административную ответственность по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ.