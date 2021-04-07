Общество

32 минуты назад

Липчан призывают жаловаться на дешёвые сигареты

6 325
#сигареты #табак
2
Липчан призывают жаловаться на дешёвые сигареты

С 1 апреля вступили в силу правила о минимальной цене на табачную продукцию.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 1 апреля установлена минимальная цена на табачную продукцию — до конца этого года она составит 108 рублей. Табачная продукция, которая была произведена или ввезена в Россию до 31 марта этого года включительно и максимальная цена которой менее 108 рублей, может реализовываться по более низкой цене до 30 июня включительно.

Липчан призывают жаловаться на неправомерно дешёвые сигареты.

- В случае приобретения табачной продукции по цене ниже минимальной (если такая продукция была произведена или ввезена в Россию после 31 марта этого года), потребитель вправе обратиться в Управление в письменной форме на почтовый адрес Управления – 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, или в форме электронного документа на сайте 48.rospotrebnadzor.ru, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Неправомерное занижение минимальной цены на табачную продукцию может повлечь административную ответственность по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ.
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#сигареты #табак
2

Комментарии (6)

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Наган Дзержинского

3 минуты назад
Может быть и арестовывать люди должны? Суд Линча на месте?
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Вообще

4 минуты назад
Идиотизм какой то... Жалуйтесь на дешëвые, чтобы Вам продавали дороже!
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А в других городах премируют.

7 минут назад
Премию выпишу ? Виде коробки отобранных сигарет?
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да уж

12 минут назад
и на водку которая дешевле
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Объясните этот вопрос.

17 минут назад
Если в киосках продают сигареты такие же с окцизами , то почему цены с магазинными разнятся в 1,5-2 раза? ЧТО МАГАЗИНЫ НАКРУЧИВАЮТ ЦЕНЫ КАКИЕ ХОТЯТ? ЭТО МОНОПОЛЬЩИКИ И РОСПОТРЕБНАДЗОР НЕ ХОЧЕТ ВЫЯСНИТЬ? А ЖАЛОВАТЬСЯ НЕ БУДУ ПОТОМУ ЧТО ЗАРПЛАТА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ.
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Гость

18 минут назад
Тупее и выдумать нельзя
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