Коронавирус

сегодня, 12:02

74 выздоровевших, пятеро умерших: суточная сводка эпидемии

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#коронавирус
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74 выздоровевших, пятеро умерших: суточная сводка эпидемии
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 82 случая коронавирусной инфекции, 74 человека из ранее заболевших выздоровели, пять человек от COVID-19 умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области заболели 28 187 человек, 25 029 из них выздоровели, 561 человек умер.

За сутки в Российской Федерации коронавирусная инфекция диагностирована у 8 294 человек, 9 445 человек выздоровели, 374 человека умерли.

С начала эпидемии в России выявлены 4 606 162 случая коронавирусной инфекции, 4 229 480 из заболевших выздоровели, 101 480 человек умерли.

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#коронавирус
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Комментарии (1)

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Типа врач

12 минут назад
А что не публикуют сведения о умерших от заболеваний сердца, от давления, от рака? Или у нас сейчас только барановирусом люди болеют. Ах да, у нас ведь сейчас нет здоровых людей, есть бессимптомно болеющие!
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