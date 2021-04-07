74 выздоровевших, пятеро умерших: суточная сводка эпидемии

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 82 случая коронавирусной инфекции, 74 человека из ранее заболевших выздоровели, пять человек от COVID-19 умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области заболели 28 187 человек, 25 029 из них выздоровели, 561 человек умер.



За сутки в Российской Федерации коронавирусная инфекция диагностирована у 8 294 человек, 9 445 человек выздоровели, 374 человека умерли.



С начала эпидемии в России выявлены 4 606 162 случая коронавирусной инфекции, 4 229 480 из заболевших выздоровели, 101 480 человек умерли.



