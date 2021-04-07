Общество

22 минуты назад

Липчане стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор

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#Роспотребнадзор #жалобы
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Липчане стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор

Наиболее частыми являются жалобы на нарушения деятельности на финансовом рынке, качестве услуг ЖКХ, связи.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за первый квартал этого года туда поступило 1615 обращений, что на 14,7% больше аналогичного периода прошлого года.

72% обращений составили жалобы по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, основная доля которых приходится на вопросы о качестве пищевых продуктов, о почвах, содержании территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок, нарушения условий проживания в жилых помещениях.

На 15% уменьшился удельный вес обращений по вопросам защиты прав потребителей.

Чаще всего обращения касались нарушений правил продажи непродовольственных товаров, а так же некачественное выполнение работ, оказание услуг.

Наиболее частыми являются жалобы на нарушения деятельности на финансовом рынке, качестве услуг ЖКХ, связи.
1 225
#Роспотребнадзор #жалобы
2

Комментарии (1)

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16 минут назад
Только они не реагируют.
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