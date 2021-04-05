В Тербунском районе сегодня вечером уничтожили 50 снарядов

Их нашли 3 апреля.

Как сообщает пресс-служба УГПСС по Липецкой области, сегодня в 18:00 на полигоне Тербунского района сотрудниками аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы были уничтожены 50 снарядов времён Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: это 21 152-миллиметровый артиллерийский снаряд и 29 100-миллиметровых.



Все эти снаряды были обнаружены 3 апреля вблизи села Малые Борки Тербунского района.



Фото пресс-службы УГПСС