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Полиция проверит информацию о жестоко убитой собаке

54 3668
#жестокое обращение с животными
2
Полиция проверит информацию о жестоко убитой собаке

Информация о расправе над псом появилась в соцсетях

В Хлевенской группе опубликовано сообщение о замученной собаке. Якобы, псу перерезали горло, а затем сожгли. При этом автор разместил скрин закрытой группы и выражает желание проверить – правда  или нет.

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в полицию заявления по данному поводу пока не поступало. Вместе с тем, в полиции изучат достоверность данных сведений в рамках проверки.

54 3668
#жестокое обращение с животными
2

Комментарии (54)

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СССР

15 минут назад
Лежать на диване и рассуждать кого ещё покусает собака это хорошо,но в СССР была служба по отлову собак но не было зоозащитников .А человека не жалко его можно и посадить, значит человек по сравнению с собакой это НЕЧТО. Хорошо стали жить молодцы.!!!
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Котэ

17 минут назад
Ал1, Пока этих паразитов кормят. А как перестают, то "спасатели" тут же перекрашиваются в злобных пустынных шакалов.
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???

17 минут назад
Котэ, А почему вы отзываетесь, вам это близко?
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Котэ

20 минут назад
Факт, Они рвут в клочья ни в чём невинных людей. Чикатил они боятся и обходят стороной. Это факт. Не стоит играть в добродетель с собакой. Плохо закончится... для играющего.
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Вова

23 минуты назад
От собак помогает газовые баллончик, Зачем обременять себя покупкой и тасканием газового балончика? Бродячих собак должны регулярно отстреливать санитарные службы города. Их не должно быть.
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От собак помогает газовые баллончик

40 минут назад
Вова, если уж кидаются. На нормальных они не кидаются-а на маньячил всяких очень даже. Ну если уж такое произошло. Газовый баллончик. Он ещё помогает от всяких дядь, которые собак и кошек убивали. А потом им захотелось чего нибудь покруче. Это так на всякий случай. А вообще ненормальных маньяков, с появлением интернета, становится больше и больше. Так что не собак нужно бояться)))
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Факт

45 минут назад
Вова, собаки так же сопровождают слепых,подрываются на минах , ищут преступников.Смотря для чего и как собаку воспитывают,но чикатилами становятся после замученных животных.
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Котэ

53 минуты назад
???, Заочная диагностика?)))
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поле БРАНИ

54 минуты назад
Не надо придумывать, На поле БРАНИ наш русский человек прежде ,чем начать бой обзывал врага каким нибудь животным,потому.что применять насилие к человеку не мог. врага
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Котэ

55 минут назад
Да вы люди вообще?, Не возможно не согласиться.
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