Происшествия
сегодня, 16:50
Полиция проверит информацию о жестоко убитой собаке
Информация о расправе над псом появилась в соцсетях
В Хлевенской группе опубликовано сообщение о замученной собаке. Якобы, псу перерезали горло, а затем сожгли. При этом автор разместил скрин закрытой группы и выражает желание проверить – правда или нет.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в полицию заявления по данному поводу пока не поступало. Вместе с тем, в полиции изучат достоверность данных сведений в рамках проверки.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в полицию заявления по данному поводу пока не поступало. Вместе с тем, в полиции изучат достоверность данных сведений в рамках проверки.
Комментарии (54)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
СССР
Котэ
???
Котэ
Вова
От собак помогает газовые баллончик
Факт
Котэ
поле БРАНИ
Котэ