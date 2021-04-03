вчера, 16:18
В Барнауле ФСБ задержала готовившего теракт сторонника украинских националистов
В Барнауле ФСБ задержала местного жителя, готовившего теракт по заданию кураторов из украинской националистической организации.
"В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ, 2000 г.р., планировавший по заданию т.н. куратора "ЭНО" из Украины совершить акции «прямого действия», направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власт", - говорится на сайте ФСБ РФ.
Задержанный собирался устроить подрыв мечети в Барнауле. Об этом он рассказал на допросе, видео которого распространил ЦОС.
В ходе проведенных по местам его проживания обысков изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому "куратору", - говорится в сообщении.
Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале текущего года он инициативно вышел на контакт с представителем "ЭНО" в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог или иные устрашающие население действия.
"Хотел выбрать себе цель - подрыв мечети барнаульской", - сказал он. Мужчина пояснил, что ему давали задания кураторы организации. Первое задание было провести разведку местности возле объектов, точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности. "Я это задание выполнил. Следующим заданием было провести уничтожение объектов. Способы были выборочные, можно было провести поджог либо, например, подрыв", - рассказал задержанный.
Деятельность сторонника ЭНО, созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций "прямого действия" в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти, была пресечена в рамках уголовного дела по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"). В ФСБ отметили, что пропагандистская работа этой организации ведется в мессенджере Telegram, соцсетях Instagram и "ВКонтакте".