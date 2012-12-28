Липчанка нашла автобус со свастикой

Кто-то расписал спинки сидений.



Днем 17 апреля жительница Липецка обнаружила на спинке сидений в автобусе № 323 свастику. Изрисованные сидения находились практически в конце салона.— Само по себе наличие такой росписи взывает много вопросов, как к ее авторам, так и к перевозчику. Тем более в преддверии празднования 80-летия победы над нацистской Германией, — возмутилась женщина, приславшая в редакцию GOROD48 фотографию.За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Липецка. Там нам сообщили, что в кротчайший срок автобус был вычислен и снят с линии.— Сотрудники транспортного предприятия приступили к устранению надписей. Как только они закончат работу, автобус вновь выйдет на линию. По факту появления надписей пройдет внутренняя проверка, — дополнили в мэрии.