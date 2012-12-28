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Общество
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58 минут назад
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68-летнего липчанина обманули на 650 000 рублей под предлогом замены ключей от домофона
А 44-летняя женщина хотела просмотреть фотографию и лишилась 25 000 рублей.
— Пенсионер продиктовал конфиденциальную информацию, и в результате с его банковского счёта пропали 680 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Причём в апреле уже был похожий случай: тогда 73-летний липчанин, которому позвонил неизвестный от лица сотрудника управляющей компании по вопросам обслуживания домофона, лишился 2 160 000 рублей.
39-летняя женщина хотела подработать на выкупе товаров на маркетплейсе: работодателю-мошеннику она перевела 128 000 рублей.
27-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 380 000 рублей.
84-летняя женщина хотела на старости лет заработать на инвестициях и лишилась 57 000 рублей.
44-летняя женщина перешла по ссылке под предлогом просмотра фотографии и у неё списали 25 000 рублей. Липчан предупреждают — уловок мошенников становится всё больше. Если вам присылают ссылку с комментариями: «Здесь о тебе», «Я тебя нашёл на фото», «Посмотри» — лучше не рисковать!
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