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Общество
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55 минут назад
Изменения законодательства в сфере трудовых отношений и охраны труда обсудили в РОРП ЛО
В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялся круглый стол с участием руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирины Кирейчиковой. На нем обсудили изменения законодательства в сфере трудовых отношений и охраны труда, главная цель которых — сохранение жизни и здоровья персонала.
В начале своего выступления Ирина Кирейчикова сообщила, что скоро, 28 апреля, будет отмечаться Всемирный день охраны труда. Он же — международный день памяти погибших и травмированных на рабочем месте. Поэтому необходимо сделать все, чтобы несчастных случаев на производстве было все меньше. Если взять первый квартал текущего года, то в январе-марте было зафиксировано на два таких ЧП меньше, чем годом ранее. В этом году на производстве случилось шесть несчастных случаев с тяжелыми последствиями, в которых погибли двое работников. «Больше всего таких происшествий — в сельском хозяйстве, в сфере ЖКХ и на транспорте». Особое внимание Ирина Кирейчикова обратила на пять смертей на производстве от общих заболеваний, подчеркнув, что актуальной остается проблема создания на крупных производствах медицинских кабинетов.
— Нужны периодические медицинские осмотры персонала. Требуйте их высокого качества — это в ваших полномочиях и интересах. Пропагандируете здоровый образ жизни, создавайте условия для занятия физкультурой и спортом. Очень хорошо, если работодатель предлагает программы дополнительного и добровольного медицинского страхования. Обращайте внимание на потребности в дополнительном отдыхе лиц пенсионного возраста. Правильно организуйте режим рабочего времени на предприятиях, поскольку перегрузки сильно влияют на здоровье работников.
Ирина Кирейчикова подготовила блок слайдов, в которых отображены изменения действующего законодательства. Так, с начала года в России появился Реестр работодателей с нелегальной занятостью. В него попадут те юридические лица и предприниматели, которые либо подменили трудовые отношения договорами гражданско-правового характера, либо вовсе неофициально наняли работников. Информация будет общедоступной в течение года после вынесения постановления о выявленном административном правонарушении.
С 1 марта в России официально вступит в силу хорошо зарекомендовавший себя в советском прошлом институт наставничества. В качестве положительного примера Ирина Кирейчикова привела такую историческую личность, как Александр Македонский, наставником которого был Аристотель. «Есть такие виды специальностей, которым никто не обучает. Поэтому, что работодатель приказом заложит в наставничество, то он и получит. Количество наставников, как и доплату за их труд вы определите сами. В трудовом договоре с наставником должны быть указаны содержание его работы, форма и сроки работы».
С 1 марта в силу вступят и иные новации. Так, регламентируется оплата труда в выходные и праздники. Тот, кто работал в эти дни, сможет по своему желанию получить дополнительный день отдыха. В таком случае работа в выходной или в праздник будет оплачена в одинарном размере, а дополнительный день отдыха оплате не подлежит. Зато такой день может быть присоединен к очередному отпуску.
— С работодателя спросят за то, если работник два года не ходил в отпуск. График отпусков, который формирует работодатель, — это святое. Работнику очень нужно восстановить силы. Иначе происходит преждевременный износ организма. Ученые считают, что только на 11-й день организм понимает, что он отдыхает. К этому выводу пришел академик Сеченов, основатель отечественной физиологической школы — сказала главный региональный госинспектор труда.
С 25 февраля расширены трудовые права для родителей-одиночек. Их запрещено увольнять по инициативе работодателя, если детям не исполнилось 16 лет, но такую льготу можно потерять в случае грубого нарушения работником трудовых обязанностей или при ликвидации предприятия.
Цифровизация привела к появлению мобильного приложения «Инспектор». Его использование предусмотрено как надзорными органами, так и контролируемыми лицами.
— Пока им можно пользоваться по желанию. Но сервис очень интересный, с применением искусственного интеллекта. При его использовании наш инспектор не сможет предъявить избыточных требований к работодателю: «уговорить» программное обеспечение будет невозможно. Так что мобильный «Инспектор» дает двойной контроль — за действиями и инспектора, и работодателя.
Также Ирина Кирейчикова побудила работодателей пользоваться другими электронными сервисами, теперь доступными и работникам — по урегулированию разногласий до направления обращения в инспекцию труда, по выдаче средств индивидуальной защиты, по гарантиям, льготам и компенсациям работникам. Для этого всего лишь нужно навести на соответствующие QR-коды экраны смартфонов и айфонов и перейти в режим персонального общения с персоналом.
— Призываю вас пользоваться всеми этими сервисами. Они помогают исправить ошибки в согласии с действующим законодательством, не дожидаясь официальных проверок. Эти сервисы дадут вам подсказки. И даже ответы на вопросы. Вся информация в них предлагается системой и вам, и вашим работникам.
С этого года на законодательном уровне профилактические меры контроля стали важнее обычных проверок. Это информирование, обобщение правоприменительной практики, консультирование, объявление предостережений и профилактические визиты. Если еще три года назад к проведению профилактического визита бизнес относился с недоверием, то по итогам прошлого года сотрудники Госинспекции труда в Липецкой области провели более тысячи таких встреч!
— Спасибо, что вы сами просите нас об этом. Обращайтесь к нам в любое время, даже в выходные, — сказала Ирина Кирейчикова.
Но если контролирующие органы заметят какие-то серьезные нарушения в деятельности бизнеса, то не избежать и официальных проверок. Речь идет об индикаторах риска. Такого, например, как рост числа легкого травматизма на производстве.
Факторами риска могут быть объявления о банкротстве, отсутствие сведений о проведении на предприятиях специальной оценки условий труда (СОУТ), падение уровня оплаты труда ниже МРОТ, сокращение зарплаты при прежнем количестве персонала, увольнение работников с последующим приемом их на работу уже как самозанятых.
— Проверяете себя сами. Суды сейчас завалены исками к работодателям по заработной плате, например. Мы одному работнику насчитали миллион рублей, которые ему не доплатили при увольнении.
После обязательной программы наступила очередь произвольной: Ирина Кирейчикова ответила на многочисленные вопросы подготовленной аудитории.
— Мы все жили предвкушением этой встречи. Заметьте, сколько нас сегодня было в этом зале и онлайн-участников — больше 50 человек. Это значит, что всем было интересно, что скажет нам Ирина Николаевна. Мы обсудили актуальные новации в законодательстве, индикаторы риска, поговорили о хорошо забытом старом, но теперь восстановленном - институте наставничества, узнали о появлении Реестра недобросовестных работодателей. Но среди нас таких нет, ведь наш круглый стол объединил социально ответственный бизнес, — этими словами завершила плодотворную встречу заместитель председателя правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.
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