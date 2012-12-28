Изменения законодательства в сфере трудовых отношений и охраны труда обсудили в РОРП ЛО



В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялся круглый стол с участием руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирины Кирейчиковой. На нем обсудили изменения законодательства в сфере трудовых отношений и охраны труда, главная цель которых — сохранение жизни и здоровья персонала.



— Мы рады приветствовать Ирину Николаевну, что стало доброй традицией в нашем Объединении. Она и ее ведомство всегда открыты для диалога, за что мы все признательны, ведь законодательство в сфере трудовых отношений и охраны труда меняется стремительно и бизнесу необходимо своевременно реагировать на все изменения. Поэтому мы рады, что обо всех важных новациях мы получаем информацию из первых рук, — отметила в своем вступительном слове Ольга Митрохина, заместитель председателя правления - исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области.В начале своего выступления Ирина Кирейчикова сообщила, что скоро, 28 апреля, будет отмечаться Всемирный день охраны труда. Он же — международный день памяти погибших и травмированных на рабочем месте. Поэтому необходимо сделать все, чтобы несчастных случаев на производстве было все меньше. Если взять первый квартал текущего года, то в январе-марте было зафиксировано на два таких ЧП меньше, чем годом ранее. В этом году на производстве случилось шесть несчастных случаев с тяжелыми последствиями, в которых погибли двое работников. «Больше всего таких происшествий — в сельском хозяйстве, в сфере ЖКХ и на транспорте». Особое внимание Ирина Кирейчикова обратила на пять смертей на производстве от общих заболеваний, подчеркнув, что актуальной остается проблема создания на крупных производствах медицинских кабинетов.— Нужны периодические медицинские осмотры персонала. Требуйте их высокого качества — это в ваших полномочиях и интересах. Пропагандируете здоровый образ жизни, создавайте условия для занятия физкультурой и спортом. Очень хорошо, если работодатель предлагает программы дополнительного и добровольного медицинского страхования. Обращайте внимание на потребности в дополнительном отдыхе лиц пенсионного возраста. Правильно организуйте режим рабочего времени на предприятиях, поскольку перегрузки сильно влияют на здоровье работников.Ирина Кирейчикова подготовила блок слайдов, в которых отображены изменения действующего законодательства. Так, с начала года в России появился Реестр работодателей с нелегальной занятостью. В него попадут те юридические лица и предприниматели, которые либо подменили трудовые отношения договорами гражданско-правового характера, либо вовсе неофициально наняли работников. Информация будет общедоступной в течение года после вынесения постановления о выявленном административном правонарушении.С 1 марта в России официально вступит в силу хорошо зарекомендовавший себя в советском прошлом институт наставничества. В качестве положительного примера Ирина Кирейчикова привела такую историческую личность, как Александр Македонский, наставником которого был Аристотель. «Есть такие виды специальностей, которым никто не обучает. Поэтому, что работодатель приказом заложит в наставничество, то он и получит. Количество наставников, как и доплату за их труд вы определите сами. В трудовом договоре с наставником должны быть указаны содержание его работы, форма и сроки работы».С 1 марта в силу вступят и иные новации. Так, регламентируется оплата труда в выходные и праздники. Тот, кто работал в эти дни, сможет по своему желанию получить дополнительный день отдыха. В таком случае работа в выходной или в праздник будет оплачена в одинарном размере, а дополнительный день отдыха оплате не подлежит. Зато такой день может быть присоединен к очередному отпуску.— С работодателя спросят за то, если работник два года не ходил в отпуск. График отпусков, который формирует работодатель, — это святое. Работнику очень нужно восстановить силы. Иначе происходит преждевременный износ организма. Ученые считают, что только на 11-й день организм понимает, что он отдыхает. К этому выводу пришел академик Сеченов, основатель отечественной физиологической школы — сказала главный региональный госинспектор труда.С 25 февраля расширены трудовые права для родителей-одиночек. Их запрещено увольнять по инициативе работодателя, если детям не исполнилось 16 лет, но такую льготу можно потерять в случае грубого нарушения работником трудовых обязанностей или при ликвидации предприятия.Цифровизация привела к появлению мобильного приложения «Инспектор». Его использование предусмотрено как надзорными органами, так и контролируемыми лицами.— Пока им можно пользоваться по желанию. Но сервис очень интересный, с применением искусственного интеллекта. При его использовании наш инспектор не сможет предъявить избыточных требований к работодателю: «уговорить» программное обеспечение будет невозможно. Так что мобильный «Инспектор» дает двойной контроль — за действиями и инспектора, и работодателя.Также Ирина Кирейчикова побудила работодателей пользоваться другими электронными сервисами, теперь доступными и работникам — по урегулированию разногласий до направления обращения в инспекцию труда, по выдаче средств индивидуальной защиты, по гарантиям, льготам и компенсациям работникам. Для этого всего лишь нужно навести на соответствующие QR-коды экраны смартфонов и айфонов и перейти в режим персонального общения с персоналом.— Призываю вас пользоваться всеми этими сервисами. Они помогают исправить ошибки в согласии с действующим законодательством, не дожидаясь официальных проверок. Эти сервисы дадут вам подсказки. И даже ответы на вопросы. Вся информация в них предлагается системой и вам, и вашим работникам.С этого года на законодательном уровне профилактические меры контроля стали важнее обычных проверок. Это информирование, обобщение правоприменительной практики, консультирование, объявление предостережений и профилактические визиты. Если еще три года назад к проведению профилактического визита бизнес относился с недоверием, то по итогам прошлого года сотрудники Госинспекции труда в Липецкой области провели более тысячи таких встреч!— Спасибо, что вы сами просите нас об этом. Обращайтесь к нам в любое время, даже в выходные, — сказала Ирина Кирейчикова.Но если контролирующие органы заметят какие-то серьезные нарушения в деятельности бизнеса, то не избежать и официальных проверок. Речь идет об индикаторах риска. Такого, например, как рост числа легкого травматизма на производстве.Факторами риска могут быть объявления о банкротстве, отсутствие сведений о проведении на предприятиях специальной оценки условий труда (СОУТ), падение уровня оплаты труда ниже МРОТ, сокращение зарплаты при прежнем количестве персонала, увольнение работников с последующим приемом их на работу уже как самозанятых.— Проверяете себя сами. Суды сейчас завалены исками к работодателям по заработной плате, например. Мы одному работнику насчитали миллион рублей, которые ему не доплатили при увольнении.После обязательной программы наступила очередь произвольной: Ирина Кирейчикова ответила на многочисленные вопросы подготовленной аудитории.— Мы все жили предвкушением этой встречи. Заметьте, сколько нас сегодня было в этом зале и онлайн-участников — больше 50 человек. Это значит, что всем было интересно, что скажет нам Ирина Николаевна. Мы обсудили актуальные новации в законодательстве, индикаторы риска, поговорили о хорошо забытом старом, но теперь восстановленном - институте наставничества, узнали о появлении Реестра недобросовестных работодателей. Но среди нас таких нет, ведь наш круглый стол объединил социально ответственный бизнес, — этими словами завершила плодотворную встречу заместитель председателя правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.