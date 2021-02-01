Липецкая пятиэтажка расползается по швам

Жители восьмого подъезда со дня на день ждут обрушения лестничного марша.

В 9 микрорайоне Липецка есть восьмиподъездная пятиэтажка 1972 года постройки. Еще десять лет назад жители седьмого и восьмого подъездов забили тревогу: по стыкам стен здания из сборного железобетона пошли трещины. Жильцы обратились в городскую администрацию и в конце концов вынудили департамент ЖКХ провести экспертизу несущих конструкций хрущевки. В заключении МУ «Административно-техническая инспекция» от 2014 года сказано, что износ конструкций здания составил 60%, и что «техническое состояние конструкций лестничной клетки восьмого подъезда оценивается как аварийное, а седьмого подъезда - как ограниченно работоспособное».И на этом дело остановилось. Ушел мэр Михаил Гулевский. Ушел его преемник Сергей Иванов. При нынешнем мэре Липецка Евгении Уваркиной председателем городского департамента ЖКХ работает третий уже подряд новый руководитель. И вот при этом третьем, при Вадиме Негробове, у восьмого подъезда резко выросли сепаратные настроения. По словам неравнодушного жильца этого дома Сергея Зимина, в начале зимы трещины в 8-м подъезде стали значительно шире, чем раньше.- Посмотрите, на некоторых трещинах отвалились контрольные маячки, которые нам ту когда-то поставили. Это свидетельствует, что процессы разрушения здания приобрели неконтролируемый лавинообразный характер, - говорит мужчина.А две недели назад с места крепления плиты лестничной площадки пятого этажа этого восьмого подъезда вдруг отвалился кусок бетона размером с добрый кулак.- Моя младшая девятилетняя дочь боится лишний раз выйти на улицу. Да и мне страшно. Живем как над пропастью. Ведь каждый день лестничная площадка может обвалится. Мы и двери-то в квартиру тихонечко закрываем, боимся ею хлопнуть, - говорит мама двоих детей Александра Меренкова из 117-й квартиры.А у пенсионерки Любови Маренковой с четвертого этажа в этом январе вдруг появилась трещина на кухне. Сквозь нее в соседнюю квартиру можно просунуть линейку.Позвав на помощь известного своей общественной активностью депутата областного Совета Андрея Трофименкова, обеспокоенные своей дальнейшей участью жильцы этой самой линейкой замеряют ширину и глубину трещин. На пятом этаже измерительный прибор лезет в образовавшуюся щель между станами на 8-9 сантиметров, а ее ширина явно больше 30 миллиметров. Лестничный марш, как показывает та же линейка, и вовсе отошел от стены и непонятно, на чем держится вообще.Конечно, жители дома №16 уже обратились в свою УК «КиТ», признанную Госжилинспекцией одной из лучших по итогам 2020 года. Но такие трещины, которые хорошо видны на фасаде дома даже с улицы, цементным раствором не замазать и не заштукатурить. По словам жительницы дома Риммы Дергуновой, в УК пообещали ей переправить их жалобу в департамент ЖКХ мэрии и в Фонд капитального ремонта. В свою очередь, пообещал обратившимся к нему людям обратить внимание властей на явно проблемный жилой дом и депутат Андрей Трофименков.- В адрес Фонда капремонта Липецкой области еще в феврале 2015 года поступало обращение собственников жилых помещений дома №16 по улице 9 микрорайон с описанием сложившейся ситуации по техническому состоянию конструкций здания. Однако ФКР Липецкой области является исполнителем региональной программы капитального ремонта и не имеет полномочий по установлению и переносу сроков капитальных ремонтов МКД, что и было разъяснено заявителям в 2015 году. Кроме того, часть работ, необходимых для восстановления несущих конструкций, не относится к видам работ по капитальному ремонту жилых зданий - вопрос выполнения таких работ находится в компетенции органа местного самоуправления, - сообщили GOROD48 в ФКР региона.В мэрии Липецка, кстати, запрос GOROD48 по этому разъезжающемуся по швам дому тут же приняли в производство. В городской администрации пообещали, что уже завтра, 2 февраля, в департамента ЖКХ детально обсудят сложившуюся ситуацию и примут по ней решение.