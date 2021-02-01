Происшествия

сегодня, 15:41

Липецкая пятиэтажка расползается по швам

16 2697
#ЖКХ
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Жители восьмого подъезда со дня на день ждут обрушения лестничного марша.

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В 9 микрорайоне Липецка есть восьмиподъездная пятиэтажка 1972 года постройки. Еще десять лет назад жители седьмого и восьмого подъездов забили тревогу: по стыкам стен здания из сборного железобетона пошли трещины. Жильцы обратились в городскую администрацию и в конце концов вынудили департамент ЖКХ провести экспертизу несущих конструкций хрущевки. В заключении МУ «Административно-техническая инспекция» от 2014 года сказано, что износ конструкций здания составил 60%, и что «техническое состояние конструкций лестничной клетки восьмого подъезда оценивается как аварийное, а седьмого подъезда - как ограниченно работоспособное». 

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И на этом дело остановилось. Ушел мэр Михаил Гулевский. Ушел его преемник Сергей Иванов. При нынешнем мэре Липецка Евгении Уваркиной председателем городского департамента ЖКХ работает третий уже подряд новый руководитель. И вот при этом третьем, при Вадиме Негробове, у восьмого подъезда резко выросли сепаратные настроения. По словам неравнодушного жильца этого дома Сергея Зимина, в начале зимы трещины в 8-м подъезде стали значительно шире, чем раньше.

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- Посмотрите, на некоторых трещинах отвалились контрольные маячки, которые нам ту когда-то поставили. Это свидетельствует, что процессы разрушения здания приобрели неконтролируемый лавинообразный характер, - говорит мужчина.

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А две недели назад с места крепления плиты лестничной площадки пятого этажа этого восьмого подъезда вдруг отвалился кусок бетона размером с добрый кулак.

- Моя младшая девятилетняя дочь боится лишний раз выйти на улицу. Да и мне страшно. Живем как над пропастью. Ведь каждый день лестничная площадка может обвалится. Мы и двери-то в квартиру тихонечко закрываем, боимся ею хлопнуть, - говорит мама двоих детей Александра Меренкова из 117-й квартиры.

А у пенсионерки Любови Маренковой с четвертого этажа в этом январе вдруг появилась трещина на кухне. Сквозь нее в соседнюю квартиру можно просунуть линейку.

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Позвав на помощь известного своей общественной активностью депутата областного Совета Андрея Трофименкова, обеспокоенные своей дальнейшей участью жильцы этой самой линейкой замеряют ширину и глубину трещин. На пятом этаже измерительный прибор лезет в образовавшуюся щель между станами на 8-9 сантиметров, а ее ширина явно больше 30 миллиметров. Лестничный марш, как показывает та же линейка, и вовсе отошел от стены и непонятно, на чем держится вообще.

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Конечно, жители дома №16 уже обратились в свою УК «КиТ», признанную Госжилинспекцией одной из лучших по итогам 2020 года. Но такие трещины, которые хорошо видны на фасаде дома даже с улицы, цементным раствором не замазать и не заштукатурить. По словам жительницы дома Риммы Дергуновой, в УК пообещали ей переправить их жалобу в департамент ЖКХ мэрии и в Фонд капитального ремонта. В свою очередь, пообещал обратившимся к нему людям обратить внимание властей на явно проблемный жилой дом и депутат Андрей Трофименков.

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- В адрес Фонда капремонта Липецкой области еще в феврале 2015 года поступало обращение собственников жилых помещений дома №16 по улице 9 микрорайон с описанием сложившейся ситуации по техническому состоянию конструкций здания. Однако ФКР Липецкой области является исполнителем региональной программы капитального ремонта и не имеет полномочий по установлению и переносу сроков капитальных ремонтов МКД, что и было разъяснено заявителям в 2015 году. Кроме того, часть работ, необходимых для восстановления несущих конструкций, не относится к видам работ по капитальному ремонту жилых зданий - вопрос выполнения таких работ находится в компетенции органа местного самоуправления, - сообщили GOROD48 в ФКР региона.

В мэрии Липецка, кстати, запрос GOROD48 по этому разъезжающемуся по швам дому тут же приняли в производство. В городской администрации пообещали, что уже завтра, 2 февраля, в департамента ЖКХ детально обсудят сложившуюся ситуацию и примут по ней решение.

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а кто-то желает купить здесь квартиру


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16 2697
#ЖКХ
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Комментарии (16)

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Мужское/женское

5 минут назад
Гордон Вам в помощь. Там такие темы любят, и деньжат подзаработаете...
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*

7 минут назад
Лена, а наш дом на Гагарина 1956 года постройки. Сначала наш дом отремонтировать, а потом ваш. Ишь чего захотели...
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Липчанка

8 минут назад
Лена, а наш с 1964 года, Космонавтов 7/2, задыхаемся в канал их запахах ни разу не ремонтировался, зато дом напротив за 10 лет последних дважды ремонтировали
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Городской

14 минут назад
Скажу больше, данные проблемы с панельными домами будут только увеличиваться из год год, а потом начнётся панелепад. Вот это будет страшно, если понимать что панельный домов в городе, и в стране, около половины
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Горожанин

18 минут назад
Какой капремонт? У нас не все фасады в городе ещё отделаны, а вы со своим капремонтом....
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Зимний рыбак

18 минут назад
Лена, ещё чего, фонд капитального ремонта многоквартирных домов не для этого создавался, а для игры на бирже...
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Липчанин

18 минут назад
Вспомните совсем не давно писали о такой же в принципе проблеме с панельный домом на Спиртозаводской, много было слов. А по факту ни чего, обещание на будущее и все
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Сестра У

26 минут назад
Надо им за капремонт плату поднять в 10 раз, сами свой дом ушатали, а будут возникать - посадить за экстримизм, а квартиры отдать гастарбайтерам, за счастье будет. Матрасом дырки подоткнут и будут жить
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Ужас

27 минут назад
Переходите жить в мерию липецка.
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Лена

39 минут назад
У нас на Желябова 7 есть и трещины в доме и дом с 1967 года, капитального ремонта не было с 1980 года.Тогда наш дом не ремонтировать, а их срочно на 9 мкр ремонтировать? Еще чего, сначала пусть наш отремонтируют с 67 года неремонтированный
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