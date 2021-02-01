Происшествия
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Липецкая пятиэтажка расползается по швам
Жители восьмого подъезда со дня на день ждут обрушения лестничного марша.
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В 9 микрорайоне Липецка есть восьмиподъездная пятиэтажка 1972 года постройки. Еще десять лет назад жители седьмого и восьмого подъездов забили тревогу: по стыкам стен здания из сборного железобетона пошли трещины. Жильцы обратились в городскую администрацию и в конце концов вынудили департамент ЖКХ провести экспертизу несущих конструкций хрущевки. В заключении МУ «Административно-техническая инспекция» от 2014 года сказано, что износ конструкций здания составил 60%, и что «техническое состояние конструкций лестничной клетки восьмого подъезда оценивается как аварийное, а седьмого подъезда - как ограниченно работоспособное».
И на этом дело остановилось. Ушел мэр Михаил Гулевский. Ушел его преемник Сергей Иванов. При нынешнем мэре Липецка Евгении Уваркиной председателем городского департамента ЖКХ работает третий уже подряд новый руководитель. И вот при этом третьем, при Вадиме Негробове, у восьмого подъезда резко выросли сепаратные настроения. По словам неравнодушного жильца этого дома Сергея Зимина, в начале зимы трещины в 8-м подъезде стали значительно шире, чем раньше.
- Посмотрите, на некоторых трещинах отвалились контрольные маячки, которые нам ту когда-то поставили. Это свидетельствует, что процессы разрушения здания приобрели неконтролируемый лавинообразный характер, - говорит мужчина.
А две недели назад с места крепления плиты лестничной площадки пятого этажа этого восьмого подъезда вдруг отвалился кусок бетона размером с добрый кулак.
- Моя младшая девятилетняя дочь боится лишний раз выйти на улицу. Да и мне страшно. Живем как над пропастью. Ведь каждый день лестничная площадка может обвалится. Мы и двери-то в квартиру тихонечко закрываем, боимся ею хлопнуть, - говорит мама двоих детей Александра Меренкова из 117-й квартиры.
А у пенсионерки Любови Маренковой с четвертого этажа в этом январе вдруг появилась трещина на кухне. Сквозь нее в соседнюю квартиру можно просунуть линейку.
Позвав на помощь известного своей общественной активностью депутата областного Совета Андрея Трофименкова, обеспокоенные своей дальнейшей участью жильцы этой самой линейкой замеряют ширину и глубину трещин. На пятом этаже измерительный прибор лезет в образовавшуюся щель между станами на 8-9 сантиметров, а ее ширина явно больше 30 миллиметров. Лестничный марш, как показывает та же линейка, и вовсе отошел от стены и непонятно, на чем держится вообще.
Конечно, жители дома №16 уже обратились в свою УК «КиТ», признанную Госжилинспекцией одной из лучших по итогам 2020 года. Но такие трещины, которые хорошо видны на фасаде дома даже с улицы, цементным раствором не замазать и не заштукатурить. По словам жительницы дома Риммы Дергуновой, в УК пообещали ей переправить их жалобу в департамент ЖКХ мэрии и в Фонд капитального ремонта. В свою очередь, пообещал обратившимся к нему людям обратить внимание властей на явно проблемный жилой дом и депутат Андрей Трофименков.
- В адрес Фонда капремонта Липецкой области еще в феврале 2015 года поступало обращение собственников жилых помещений дома №16 по улице 9 микрорайон с описанием сложившейся ситуации по техническому состоянию конструкций здания. Однако ФКР Липецкой области является исполнителем региональной программы капитального ремонта и не имеет полномочий по установлению и переносу сроков капитальных ремонтов МКД, что и было разъяснено заявителям в 2015 году. Кроме того, часть работ, необходимых для восстановления несущих конструкций, не относится к видам работ по капитальному ремонту жилых зданий - вопрос выполнения таких работ находится в компетенции органа местного самоуправления, - сообщили GOROD48 в ФКР региона.
В мэрии Липецка, кстати, запрос GOROD48 по этому разъезжающемуся по швам дому тут же приняли в производство. В городской администрации пообещали, что уже завтра, 2 февраля, в департамента ЖКХ детально обсудят сложившуюся ситуацию и примут по ней решение.
а кто-то желает купить здесь квартиру
И на этом дело остановилось. Ушел мэр Михаил Гулевский. Ушел его преемник Сергей Иванов. При нынешнем мэре Липецка Евгении Уваркиной председателем городского департамента ЖКХ работает третий уже подряд новый руководитель. И вот при этом третьем, при Вадиме Негробове, у восьмого подъезда резко выросли сепаратные настроения. По словам неравнодушного жильца этого дома Сергея Зимина, в начале зимы трещины в 8-м подъезде стали значительно шире, чем раньше.
- Посмотрите, на некоторых трещинах отвалились контрольные маячки, которые нам ту когда-то поставили. Это свидетельствует, что процессы разрушения здания приобрели неконтролируемый лавинообразный характер, - говорит мужчина.
А две недели назад с места крепления плиты лестничной площадки пятого этажа этого восьмого подъезда вдруг отвалился кусок бетона размером с добрый кулак.
- Моя младшая девятилетняя дочь боится лишний раз выйти на улицу. Да и мне страшно. Живем как над пропастью. Ведь каждый день лестничная площадка может обвалится. Мы и двери-то в квартиру тихонечко закрываем, боимся ею хлопнуть, - говорит мама двоих детей Александра Меренкова из 117-й квартиры.
А у пенсионерки Любови Маренковой с четвертого этажа в этом январе вдруг появилась трещина на кухне. Сквозь нее в соседнюю квартиру можно просунуть линейку.
Позвав на помощь известного своей общественной активностью депутата областного Совета Андрея Трофименкова, обеспокоенные своей дальнейшей участью жильцы этой самой линейкой замеряют ширину и глубину трещин. На пятом этаже измерительный прибор лезет в образовавшуюся щель между станами на 8-9 сантиметров, а ее ширина явно больше 30 миллиметров. Лестничный марш, как показывает та же линейка, и вовсе отошел от стены и непонятно, на чем держится вообще.
Конечно, жители дома №16 уже обратились в свою УК «КиТ», признанную Госжилинспекцией одной из лучших по итогам 2020 года. Но такие трещины, которые хорошо видны на фасаде дома даже с улицы, цементным раствором не замазать и не заштукатурить. По словам жительницы дома Риммы Дергуновой, в УК пообещали ей переправить их жалобу в департамент ЖКХ мэрии и в Фонд капитального ремонта. В свою очередь, пообещал обратившимся к нему людям обратить внимание властей на явно проблемный жилой дом и депутат Андрей Трофименков.
- В адрес Фонда капремонта Липецкой области еще в феврале 2015 года поступало обращение собственников жилых помещений дома №16 по улице 9 микрорайон с описанием сложившейся ситуации по техническому состоянию конструкций здания. Однако ФКР Липецкой области является исполнителем региональной программы капитального ремонта и не имеет полномочий по установлению и переносу сроков капитальных ремонтов МКД, что и было разъяснено заявителям в 2015 году. Кроме того, часть работ, необходимых для восстановления несущих конструкций, не относится к видам работ по капитальному ремонту жилых зданий - вопрос выполнения таких работ находится в компетенции органа местного самоуправления, - сообщили GOROD48 в ФКР региона.
В мэрии Липецка, кстати, запрос GOROD48 по этому разъезжающемуся по швам дому тут же приняли в производство. В городской администрации пообещали, что уже завтра, 2 февраля, в департамента ЖКХ детально обсудят сложившуюся ситуацию и примут по ней решение.
а кто-то желает купить здесь квартиру
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