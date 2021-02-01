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В России могут подорожать импортные товары
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Подорожание перевозок по морю может в ближайшее время привести к росту цен на некоторые категории товаров из-за рубежа.
Из-за повышенной стоимости морских перевозок в ближайшее время ожидается рост цен сразу на несколько категорий импортных товаров, - сообщили РБК источники из нескольких отраслей рынка.
В частности, на 10-15% подорожает крупногабаритная бытовая техника, мебель, товары для дома и прочие импортные товары, - прогнозирует глава "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.
Электроника и бытовая техника могут подорожать на 2–3%, - убежден исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрей Тарасов.
Уже выросла в цене межсезонная обувь и обувь коллекции весна–лето. Рост цен в зависимости от категории товара составит от 2 до 10–20%, - сообщил основатель Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов.
Стоимость морских перевозок к концу прошлого года выросла примерно до 9 тысяч долларов с 1,5 тысячи долларов за контейнер, - рассказали сразу несколько источников.
"Если речь идет о перевозке холодильников, в стандартный контейнер их помещается 60–70 штук. То есть рост стоимости перевозки с 1,5 тысячи долларов до 9 тысяч долларов означает плюс более 100 долларов на каждый холодильник", - заявил глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин.
По его словам, до последнего времени производители субсидировали увеличение расходов в надежде, что это временное явление, а также использовали складские запасы на территории России. Однако высокий уровень цен на перевозку сохраняется, и в ближайшее время он начнет отражаться на конечной цене товаров, - заявил собеседник агентства. Однако на собственную продукцию Candy-Hoover не ожидает существенного роста стоимости, так как значительная ее часть собирается внутри страны.
Обувной рынок ожидает подорожания комплектующих для производства обуви. Из-за изменений в логистике завозимые из-за рубежа материалы для производства обуви также подорожают на 1–2%, - заявил Андрей Павлов.
По информации одного из источников в транспортной компании, рассчитывать на снижение тарифов можно не раньше июня.
После окончания выборов американского президента в ноябре 2020 года резко возрос спрос на перевозки между США и Китаем — это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. "Кроме того, в ноябре Китай ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров", - объяснил причину подорожания морских перевозок источник в одной из компаний, занимающихся контейнерными перевозками.
В частности, на 10-15% подорожает крупногабаритная бытовая техника, мебель, товары для дома и прочие импортные товары, - прогнозирует глава "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.
Электроника и бытовая техника могут подорожать на 2–3%, - убежден исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрей Тарасов.
Уже выросла в цене межсезонная обувь и обувь коллекции весна–лето. Рост цен в зависимости от категории товара составит от 2 до 10–20%, - сообщил основатель Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов.
Стоимость морских перевозок к концу прошлого года выросла примерно до 9 тысяч долларов с 1,5 тысячи долларов за контейнер, - рассказали сразу несколько источников.
"Если речь идет о перевозке холодильников, в стандартный контейнер их помещается 60–70 штук. То есть рост стоимости перевозки с 1,5 тысячи долларов до 9 тысяч долларов означает плюс более 100 долларов на каждый холодильник", - заявил глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин.
По его словам, до последнего времени производители субсидировали увеличение расходов в надежде, что это временное явление, а также использовали складские запасы на территории России. Однако высокий уровень цен на перевозку сохраняется, и в ближайшее время он начнет отражаться на конечной цене товаров, - заявил собеседник агентства. Однако на собственную продукцию Candy-Hoover не ожидает существенного роста стоимости, так как значительная ее часть собирается внутри страны.
Обувной рынок ожидает подорожания комплектующих для производства обуви. Из-за изменений в логистике завозимые из-за рубежа материалы для производства обуви также подорожают на 1–2%, - заявил Андрей Павлов.
По информации одного из источников в транспортной компании, рассчитывать на снижение тарифов можно не раньше июня.
После окончания выборов американского президента в ноябре 2020 года резко возрос спрос на перевозки между США и Китаем — это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. "Кроме того, в ноябре Китай ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров", - объяснил причину подорожания морских перевозок источник в одной из компаний, занимающихся контейнерными перевозками.
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