Арбитражный суд запретил продавать квартиры в ЖК «Турист-2» на время рассмотрения иска прокуратуры

Обеспечительная мера принята для защиты прав возможных дольщиков строительства жилого комплекса.

Судья Арбитражного суда Елена Пустохина, которая рассматривает иск прокуратуры о признании недействительным разрешения на строительство ЖК «Турист-2» вынесла определение о принятии обеспечительных мер по заявлению прокуратуры.Речь идет о запрете ООО «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк» заключать договоры долевого участия в ЖК «Турист-2».По состоянию на 12 мая, управление Росреестра по Липецкой области зарегистрировало 12 договоров участия в долевом строительстве.По мнению прокуратуры, непринятие заявленной обеспечительной меры повлечет увеличение количества зарегистрированных договоров. Отмена разрешения на строительство, в случае удовлетворения требований прокуратуры, приведет к ущемлению прав участников долевого строительства.«Удовлетворить заявление прокуратуры Липецкой области о принятии обеспечительной меры. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк» заключать договоры участия в долевом строительстве объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0020210:4 по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 1», — говорится в определении суда.