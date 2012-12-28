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Арбитражный суд запретил продавать квартиры в ЖК «Турист-2» на время рассмотрения иска прокуратуры
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Общество
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27 минут назад
Арбитражный суд запретил продавать квартиры в ЖК «Турист-2» на время рассмотрения иска прокуратуры
Обеспечительная мера принята для защиты прав возможных дольщиков строительства жилого комплекса.
Речь идет о запрете ООО «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк» заключать договоры долевого участия в ЖК «Турист-2».
По состоянию на 12 мая, управление Росреестра по Липецкой области зарегистрировало 12 договоров участия в долевом строительстве.
По мнению прокуратуры, непринятие заявленной обеспечительной меры повлечет увеличение количества зарегистрированных договоров. Отмена разрешения на строительство, в случае удовлетворения требований прокуратуры, приведет к ущемлению прав участников долевого строительства.
«Удовлетворить заявление прокуратуры Липецкой области о принятии обеспечительной меры. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк» заключать договоры участия в долевом строительстве объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0020210:4 по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 1», — говорится в определении суда.
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