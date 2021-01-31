Политика

48 минут назад

За время несанкционированной акции в отделы полиции Липецка доставлены 29 человек

8 2031
#несанкционированная акция
3
За время несанкционированной акции в отделы полиции Липецка доставлены 29 человек
Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, 31 января в отделы полиции Липецка доставлены 29 участников протестной акции. Общее число участников  акции полицейские оценили в 60 человек.

Напомним, что участники акции собрались у памятника героям Чернобыля, на проспекте Победы и площади Петра Великого.
8 2031
#несанкционированная акция
3

Комментарии (8)

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Владимир

10 минут назад
Липчанин, Владимир. Это они тебе сами сказали, что против - олигархов , а они тебе рассказали, что будет когда они ворвутся во власть. В соседней стране уже рулит такой же как они борец с олигархами. Этого хотите малоумные!
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ЭтоЯ

15 минут назад
Липчанин, их самих и их детей и их стариков в расход пустят. Не понимают недалёкие. Их уже имеют
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Просто не лги !

25 минут назад
Просто Саша, с точностью до наоборот !
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Житель

34 минуты назад
Забыли сказать, преступления против народа, без срока давности!
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Просто Саша

35 минут назад
Не знаю как там насчет количества задержанных, но в районе памятника Чернобыльцам (ул.Механизаторов) собравшихся было 300-400 человек точно, а "космонавтов" и ментов было человек 50-60.
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н-дя

37 минут назад
Липчанин, Дык олигархи владеют квадрой и нлмк!А у народа к ним претензий нет.....
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Липчанин

42 минуты назад
Позор тем кто защищает олигархов от народа
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