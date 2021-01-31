Политика
48 минут назад
За время несанкционированной акции в отделы полиции Липецка доставлены 29 человек
8 2031
Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, 31 января в отделы полиции Липецка доставлены 29 участников протестной акции. Общее число участников акции полицейские оценили в 60 человек.
Напомним, что участники акции собрались у памятника героям Чернобыля, на проспекте Победы и площади Петра Великого.
Напомним, что участники акции собрались у памятника героям Чернобыля, на проспекте Победы и площади Петра Великого.
8 2031
Владимир
ЭтоЯ
Просто не лги !
Житель
Просто Саша
н-дя
Липчанин