Здоровье

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В липецких поликлиниках будут вести электронные медицинские карты

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#поликлиника #медицина
В липецких поликлиниках будут вести электронные медицинские карты

В предстоящий понедельник, 1 февраля вступает в силу приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов».

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, медучреждения смогут самостоятельно определять сроки перехода на электронный документооборот, а также решать, какие именно документы будут оформляться в цифровом формате. Документ закрепляет правовой статус электронной документации и устанавливает требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, включая обмен ими и передачу в единую государственную информационную систему (ГИС) здравоохранения.

Одними из первых в Липецкой области электронный документооборот начали вести в Липецкой городской поликлинике №1. Теперь при обращении пациента к врачу вся информация (анамнез, диагноз, анализы, медицинские исследования и прочее) вносится в электронную медицинскую карту. Со временем пациенты смогут увидеть все сведения, находящиеся в электронной медицинской карте, в личном кабинете на портале госуслуг.

При этом за пациентом закрепляется право выбора. В случае, если пациент или его законный представитель подаст заявку с просьбой о дублировании медицинской документации в бумажной форме, медицинская организация обязана удовлетворить его запрос в день обращения.

Электронный документооборот призван уменьшить время на оформление медицинской документации и увеличить время на осмотр пациента.

Фото -  uzalo48.lipetsk.ru
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#поликлиника #медицина

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