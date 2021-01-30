В липецких поликлиниках будут вести электронные медицинские карты

В предстоящий понедельник, 1 февраля вступает в силу приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов».

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, медучреждения смогут самостоятельно определять сроки перехода на электронный документооборот, а также решать, какие именно документы будут оформляться в цифровом формате. Документ закрепляет правовой статус электронной документации и устанавливает требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, включая обмен ими и передачу в единую государственную информационную систему (ГИС) здравоохранения.Одними из первых в Липецкой области электронный документооборот начали вести в Липецкой городской поликлинике №1. Теперь при обращении пациента к врачу вся информация (анамнез, диагноз, анализы, медицинские исследования и прочее) вносится в электронную медицинскую карту. Со временем пациенты смогут увидеть все сведения, находящиеся в электронной медицинской карте, в личном кабинете на портале госуслуг.При этом за пациентом закрепляется право выбора. В случае, если пациент или его законный представитель подаст заявку с просьбой о дублировании медицинской документации в бумажной форме, медицинская организация обязана удовлетворить его запрос в день обращения.Электронный документооборот призван уменьшить время на оформление медицинской документации и увеличить время на осмотр пациента.