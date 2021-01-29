Происшествия

сегодня, 12:03

Мошенник выманил у 19-летнего липчанина 217 000 рублей за отключение сообщений об одобренных кредитах

7 962
#мошенничество
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Мошенник выманил у 19-летнего липчанина 217 000 рублей за отключение сообщений об одобренных кредитах

Лжесотрудники служб безопасности банков используют новые способы обмана. Два таких случая зарегистрированы 28 января.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 36-летней липчанке позвонил мошенник, и, представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом переактивации взломанного лицевого счёта вынудил женщину перевести 707 000 рублей указанные им на банковские счета.

Жертвой мошенников стал и 19-летний парень, на телефон которого часто приходили предложения от банков об одобрении ему кредита. 28 января ему позвонил мошенник, который представился сотрудником банка, и под предлогом автоотключения заявок на кредит похитил 217 000 рублей, Деньги липчанин перевёл через банкомат на семь абонентских номеров.
7 962
#мошенничество
2

Комментарии (7)

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Не гость

43 минуты назад
Откуда у ребёнка столько денег?
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Блогер с ютубе

55 минут назад
Все бедно живут ??! Зажравшиеся !
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))))

сегодня, 12:37
Дураки необучаемы. Так им и надо.
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Да уж!

сегодня, 12:37
Что значит, деньги халявные, не заработанные. Свои, потом и кровью доставшиеся, так легко не отдашь. Да и нет у честно работающих таких сумм)
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Animal planet.

сегодня, 12:25
Лучше бы животным перевели.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

сегодня, 12:23
Одной 36 лет, другому 19... Деменция сильно помолодела)))
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Гость

сегодня, 12:17
Сами виноваты. Голову надо иметь. А теперь ищите кого-то. Видимо денег очень много. Скиньте в какой нибудь фонд помощи.
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