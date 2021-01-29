Мошенник выманил у 19-летнего липчанина 217 000 рублей за отключение сообщений об одобренных кредитах

Лжесотрудники служб безопасности банков используют новые способы обмана. Два таких случая зарегистрированы 28 января.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 36-летней липчанке позвонил мошенник, и, представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом переактивации взломанного лицевого счёта вынудил женщину перевести 707 000 рублей указанные им на банковские счета.



Жертвой мошенников стал и 19-летний парень, на телефон которого часто приходили предложения от банков об одобрении ему кредита. 28 января ему позвонил мошенник, который представился сотрудником банка, и под предлогом автоотключения заявок на кредит похитил 217 000 рублей, Деньги липчанин перевёл через банкомат на семь абонентских номеров.

