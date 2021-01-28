Общество

25 минут назад

ПДК химикатов в реке Усмань превышены в десятки раз

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#экология #замор

27 января специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора во главе с руководителем ведомства Алексеем Карякиным повторно осмотрели береговые зоны реки Усмань, в которой произошел массовый замор рыбы.

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Вместе с директором ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова» Анатолием Тарасовым и журналистами группа приехала на плесы Ледовской и Утикей, которые располагаются на территории Усманского района Липецкой области. 

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Первое, на что обратили внимание участники инспекции –  фекальный запах. В проталинах плавала дохлая рыба. Часть ее уже опустилась на дно. Но разглядеть ее очень сложно из-за цвета воды и взвеси. 

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- А раньше здесь дно можно было рассмотреть, - с грустью сказал один из сотрудников заповедника.

- Говорили, что это из женской колонии могли бочку слить, - делился слухами другой рабочий.

- Тут идет регулярный сброс на протяжении нескольких недель, - заметил руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин. – Ни какая колония, ни какой аварийный сброс таких последствий за собой повлечь не может.

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Загрязнение реки затронуло уже два региона. 3 декабря в Усманском районе заметили первую дохлую рыбу. Сотрудники заповедника сразу обратились в контролирующие органы. Вонь от воды стояла ужасная. Постепенно грязная вода зашла в заповедник и  перетекла на территорию Воронежской области.

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Специалисты Росприроднадзора совместно с аккредитованной лабораторией отобрали пробы как природной воды выше и ниже по течению реки Усмань, так и пробы сточных вод, отобранных ниже локальных очистных сооружений «Липецкоблводоканала». Замеры делались на протяжении нескольких дней. Даже январские анализы проб после локальных очистных сооружений на выпуске «Липецкоблводоканала» показали превышение ПДК различных загрязняющих веществ в десятки раз.

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- Наши инспекторы совместно с сотрудниками лаборатории филиала «ЦЛАТИ по Липецкой области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» оперативно организовали выезд на место, где были подтверждены факты замора рыбы, - рассказал Алексей Карякин. – Кроме того, зафиксировано изменение цвета и запаха воды в реке Усмань. Мы возбудили внеплановую проверку в отношении «Липецкоблводоканала», как одного из виновников ухудшения качества воды. Мы неоднократно проводили исследования и брали пробы более чем в десяти точках ниже и выше по течению сточных вод для определения фона, а также самих сточных вод. Результаты уже известны. Превышения  загрязняющих веществ зафиксировано:  иона аммония в 64 раза, анионных поверхностно-активных веществ в 36 раз, фенола – более чем в 30 раз, марганца в 17 раз, меди в 10 раз, цинка в 9 раз, железа в 8 раз.

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Показатели пробы после очистных водоканала от 19 января

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Показатели пробы после очистных водоканала от 21 января

В декабре прошлого года инспекторы регионального Росприроднадзора совместно с сотрудниками лаборатории филиала «ЦЛАТИ по Липецкой области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» установили, что некоторое оборудование на территории усманского филиала «Липецкоблводоканала», предусмотренное проектом и техническим регламентом, выведено из эксплуатации. По предварительной оценке, это может являться причиной падения качества очистки сточных вод в городе Усмань.

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Также в ходе рейдов по выявлению иных возможных виновников загрязнения реки специалисты Росприроднадзора обнаружили несанкционированный сброс сточных вод красного цвета в реку Усмань через канал от теплиц, принадлежащих ООО «Овощи Черноземья». 

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Специалистами управления совместно с сотрудниками ЦЛАТИ по Липецкой области ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» был произведен отбор проб сточной воды, поступающей в реку Усмань по прорытому каналу, а также выше и ниже места сброса. Результаты анализов будут известны в начале февраля.

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- В связи с тем, что предприятие является объектом регионального государственного экологического надзора, а ОГУП «Липецкводоканал» эксплуатирует очистные сооружения, которые являются социально значимыми объектами, в адрес губернатора Липецкой области Игоря Артамонова направлены материалы по выявленным фактам загрязнения реки Усмань, с просьбой принять меры реагирования и пресечения сброса сточных вод в реку. Тем более этот сброс не санкционирован, что является нарушением природоохранного законодательства. Это юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности.

Также в Росприроднадзоре напомнили, что в 2019-2020 годах в отношении ОГУП «Липецкоблводоканал» неоднократно проводились надзорные мероприятия. В результате проверок выявлены нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод с очистных сооружений с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Виновные лица привлечены к административной ответственности, выданы предписания об устранении правонарушения, произведены расчеты размера вреда, причиненного реке Усмань, который составил 43,4 миллиона рублей. Ущерб уж взыскивается через суд.

Своим видением ситуации поделился директор биосферного заповедника Анатолий Тарасов. По его словам, еще в начале декабря в реке плавал рыба. Потом вода начала менять цвет, а рыба подошла к промоинам и жадно глотала воздух, хотя лабораторные показатели говорили о том, что кислорода было еще достаточно.

- Мы планируем совместно с департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области отобрать пробы уже на территории нашего региона, - рассказал Анатолий Тарасов. – Какими будут дальнейшие последствия загрязненя, трудно сказать. Но уже сейчас очевидно, что в реке от границы Липецкой области не осталось ничего живого. Реке нанесен колоссальный вред. Ее спасут только сильные паводки, которые разбавят и смоют грязь, если не будет дальнейших сбросов.

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На официальном сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области 27 февраля опубликована информация о том, что причиной гибели рыбы в реке Усмань не является химическое загрязнение:

«Причиной гибели рыбы в реке Усмань не является химическое загрязнение.
Таковы предварительные итоги лабораторных исследований.
По факту гибели водных биологических ресурсов на участке реки Усмань вблизи Воронежского биосферного заповедника проведено комплексное исследование состояния водного объекта, сточных вод, поступающих в реку, и привлечены эксперты соответствующих служб. Липецкой областной ветеринарной лабораторией были отобраны пробы погибшей рыбы. Согласно предварительным данным, причиной гибели не является химическое загрязнение.

Согласно данным о состоянии и использовании водных ресурсов, река Усмань характеризуется наличием зон с низкой скоростью течения, относительно малой глубиной водного объекта, что оказывает влияние на насыщение кислородом в зимний период. По мнению экспертов, именно гидрологические характеристики и недостаток или отсутствие кислорода в большинстве случаев вызывает замор рыбы в водоемах.
Специалисты Азово-Черноморского территориального управления продолжают заниматься экспертной оценкой ситуации».

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В ветеринарной службе отнеслись к этим заявлениям скептически и не исключили прямой взаимосвязи между уменьшением содержания кислорода с появлением в воде других веществ, повлиявших на его «сжигание».

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Дохлая молодь на реке на территории города Усмань.

За комментарием мы обратились и в Липецкий отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР Азово-Черноморского территориальное управление Росрыболовства России. Директор отдела Александр Бодров сообщил, что в данный момент находится в командировке, и предварительные результаты проверки воды в реке ему не известны.

- Воду и рыбу для анализов брали специалисты филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), - рассказал Александр Бодров. – На следующей неделе, результаты уже должны быть готовы.

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По сути, эти результаты могут стать одними из решающих в определении причин замора рыбы в заповеднике.
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#экология #замор

Комментарии (2)

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Reg

3 минуты назад
Зато в огурчиках, одни витамины и пользительные микроэлементы согласно ГОСТу
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Гидромицентр.

9 минут назад
Дорого обходятся природе и населению Усмани помидорчики и огурчики.
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