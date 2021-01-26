Общество

48 минут назад

Липецкая область получит на развитие спорта 20 млн рублей

6 314
#спорт #субсидия
Липецкая область получит на развитие спорта 20 млн рублей

Распределены субсидии между 78 регионами России.

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам РФ средств на строительство новых спортивных объектов. Всего между 78 субъектами России распределено 2 млрд рублей.

Липецкая область по этому распоряжению получит субсидию в 20 млн рублей. Аналогичная финансовая поддержка отправится в большинство других регионов, в том числе — в Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Тамбовскую области. По 60 млн рублей на развитие спорта получат Псковская и Саратовская области. Это максимальный объем субсидирования в рамках распоряжения.

С помощью федеральных субсидий планируется возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Это новые спортивные площадки и футбольные поля, отмечают в кабинете министров. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и приспособлены для людей с инвалидностью.
6 314
#спорт #субсидия

Комментарии (6)

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Лена

5 минут назад
цирк, ты просто спишь долго.
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Верните

6 минут назад
на стадион "Металлург" нормальный тренажерный зал, нафиг там этот нынешний кроссфит не нужен (да еще и за баснословные деньги)
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В итоге

19 минут назад
На эти деньги насыпят горку и будут брать деньги за катание на ватрушках. Вот вам и спорт
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цирк

26 минут назад
ни разу не видел в области бегущего человека утром , только иногда днем ,несколько БАБОК ,ели ели бредут, волоча за собой палки , так что деньги на ветер или как всегда ,,эффективным менеджерам,,в карман-141 процент
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житель

34 минуты назад
копейки на всю область.если только один проект в 50 листов,на актуализацию тепловых сетей липецка стоит почти 6 лямов.
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Спорту

35 минут назад
писец
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