Липецкая область получит на развитие спорта 20 млн рублей

Распределены субсидии между 78 регионами России.

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам РФ средств на строительство новых спортивных объектов. Всего между 78 субъектами России распределено 2 млрд рублей.



Липецкая область по этому распоряжению получит субсидию в 20 млн рублей. Аналогичная финансовая поддержка отправится в большинство других регионов, в том числе — в Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Тамбовскую области. По 60 млн рублей на развитие спорта получат Псковская и Саратовская области. Это максимальный объем субсидирования в рамках распоряжения.



С помощью федеральных субсидий планируется возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Это новые спортивные площадки и футбольные поля, отмечают в кабинете министров. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и приспособлены для людей с инвалидностью.