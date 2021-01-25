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41 минуту назад
Роскосмос ответил НАСА анекдотом о нежелании участвовать в американском лунном проекте
Лунный проект США не интересен России.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россию не интересует участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, поскольку он не предполагает равноправность всех сторон.
По его словам, российское космическое ведомство неоднократно выражало готовность присоединиться к программе, если бы работа выстраивалась по примеру Международной космической станции.
"Однако то, что сейчас пытается сделать НАСА по Луне, — это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров. Нам это неинтересно. <...> "Волк зайцу говорит: "Заяц, приходи завтра в девять утра, я тебя съем!" - "Волк, а можно я не приду?" - "Можно! Тогда я вычеркиваю тебя из списка!" — написал руководитель госкорпорации в своем канале в своем Telegram-канале.
"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?! Да, NASA присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие проекте, где все участники равноправны. Как пример приводили принципы, на которых строится работа МКС. Однако то, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участие внешних партнёров. Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны. Она начинается в этом году. С 2028 года мы планируем начать пилотируемую лунную программу. Ведем консультации со всеми международными партнерами, прежде всего с КНР, по созданию лунной научной базы", - написал глава российского космического ведомства.
По словам Рогозина, NASA несколько раз присылала в адрес Роскосмоса документы и проводила открытый брифинг на эту тему, - передает ТАСС.
"Что касается наших американских партнёров, то мы им уже сделали предложение адаптировать один из шлюзов их окололунной орбитальной станции под возможную стыковку нашего стратегического пилотируемого корабля "Орёл" (его лётные испытания планируем начать в декабре 2023 года). Это предложение продиктовано необходимостью дублирования сложных транспортных систем в дальнем космосе. Надеюсь, что исходя из здравого смысла наше предложение будет рассмотрено и поддержано", - подытожил Рогозин.
Американцы планируют в ближайшие годы построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. В 2023 году ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy должна запустить к спутнику Земли первые два модуля станции — энергодвигательный PPE и жилой и грузовой HALO.
В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном создании Gateway, однако позднее Рогозин заявил, что Россия не может участвовать, так как в проекте ей отвели недостаточно значимую роль. Российские специалисты должны были изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос, — а основной вклад в программу вносили американцы.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Россию исключили из экспертной группы по Gateway, - передает РИА Новости.
По его словам, российское космическое ведомство неоднократно выражало готовность присоединиться к программе, если бы работа выстраивалась по примеру Международной космической станции.
"Однако то, что сейчас пытается сделать НАСА по Луне, — это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров. Нам это неинтересно. <...> "Волк зайцу говорит: "Заяц, приходи завтра в девять утра, я тебя съем!" - "Волк, а можно я не приду?" - "Можно! Тогда я вычеркиваю тебя из списка!" — написал руководитель госкорпорации в своем канале в своем Telegram-канале.
"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?! Да, NASA присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие проекте, где все участники равноправны. Как пример приводили принципы, на которых строится работа МКС. Однако то, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участие внешних партнёров. Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны. Она начинается в этом году. С 2028 года мы планируем начать пилотируемую лунную программу. Ведем консультации со всеми международными партнерами, прежде всего с КНР, по созданию лунной научной базы", - написал глава российского космического ведомства.
По словам Рогозина, NASA несколько раз присылала в адрес Роскосмоса документы и проводила открытый брифинг на эту тему, - передает ТАСС.
"Что касается наших американских партнёров, то мы им уже сделали предложение адаптировать один из шлюзов их окололунной орбитальной станции под возможную стыковку нашего стратегического пилотируемого корабля "Орёл" (его лётные испытания планируем начать в декабре 2023 года). Это предложение продиктовано необходимостью дублирования сложных транспортных систем в дальнем космосе. Надеюсь, что исходя из здравого смысла наше предложение будет рассмотрено и поддержано", - подытожил Рогозин.
Американцы планируют в ближайшие годы построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. В 2023 году ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy должна запустить к спутнику Земли первые два модуля станции — энергодвигательный PPE и жилой и грузовой HALO.
В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном создании Gateway, однако позднее Рогозин заявил, что Россия не может участвовать, так как в проекте ей отвели недостаточно значимую роль. Российские специалисты должны были изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос, — а основной вклад в программу вносили американцы.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Россию исключили из экспертной группы по Gateway, - передает РИА Новости.